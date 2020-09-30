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【華為5G】美次卿稱「華為是中國監控工具」促封殺 德國仍不拒之門外

國情動向 14:10 2020/09/30

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美國持續施壓歐洲封殺華為5G網絡設備。

美國持續拉攏歐洲圍堵封殺華為，國務院次卿克拉奇（Keith Krach）周二（29日）再向歐洲施壓，要求各國禁止使用華為5G網絡設備，並稱華為是中國監控國家的一個分支，「也是侵犯人權的工具」。

負責經濟事務的克拉奇正在歐洲訪問，他在出席德國馬歇爾基金智庫活動時，發表上述言論。

諾基亞及愛立信 是歐洲「唯一」選擇

正值德國、意大利討論5G設備供應商時，克拉奇強調，芬蘭的諾基亞（Nokia）和瑞典的愛立信（Ericsson），是歐洲政府唯一應該選擇的公司。

他指出，華為參與歐洲5G網絡，將使北約出現安全風險；而對中國來說，「新技術是他們監控國家的支柱」。

「像華為和中興這樣不受信任的高風險供應商，為中共專制政府提供破壞或武器化基礎設施關鍵應用的能力，或替中國軍隊提供技術協助。」克拉奇說。

特朗普幕僚用「寄生蟲論」 施壓德國封殺華為5G

德為何不跟美國禁華為5G？德媒揭默克爾為了這個

美欲逼葡萄牙封殺華為5G  葡總統這話回絕

克拉奇表示，已與德國官員及高管會談，並說華為與北京對香港和新疆維吾爾族穆斯林的打壓有關，但他在演講中沒有提供任何證據。

華為一直否認有關其設備可能用於間諜的指控。中國外交部亦多次批評美國蓄意抹黑和打壓華為，指美方拿不出任何真憑實據，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為採取各種限制措施，是赤裸裸的霸權行徑。

德媒：德國將嚴格限制華為潛在作用

盡管美國屢次施壓，但外電報道，德國《商報》引述準備中的立法草案稱，默克爾政府為華為作為5G設備供應商的潛在角色，設置了嚴格限制，惟不會完全將其拒之門外。

報道指出，執政聯盟將於11月敲定相關的IT安全法案，包括對關鍵組件的技術審查，以及潛在供應商的政治信任度。報道分析稱，法律標準可能實際上將華為排除在外，同時令歐洲競爭對手面臨更高成本。

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責任編輯：林佩怡

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