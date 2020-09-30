▲ 【中美角力】習與阿根廷總統通電談一帶一路 直搗美後院反圍堵

中美角力白熱化，美國欲以印太戰略圍堵。在關鍵時刻，中國國家主席習近平當地時間周二與阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）進行電話會談，除加強雙方政治貿易關係，並提出艾柏托年底前訪問中國，與中方商議一帶一路投資計劃。中方此舉有直搗美國後院，拉攏拉美國家「反制」美國圍堵意味。

阿根廷網路媒體Infobae報道，這場電話會談進行約40分鐘，阿根廷總統費爾南德斯感謝中國在新冠疫情期間，協助運送共36趟航班的抗疫醫療物資至阿根廷，以及對阿根廷財政的支持。習近平則希望加強兩國貿易，希望越多高附加值產品進中國。

阿根廷總統或年底訪問中國

費爾南德斯並承諾願意就阿根廷加入中國「一帶一路」倡議進行談判。此計劃涉及龐大資金援助及開發投資。

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為商議「一帶一路」，習近平邀費爾南德斯到中國訪問，預計今年年底之前可成行。習近平也可能在2021年底前至阿根廷訪問。

媒體報道，拉丁美洲國家包括烏拉圭、巴拿馬、智利和秘魯已加入中國的一帶一路合作，只剩巴西、阿根廷和墨西哥等國仍未簽署。若屆時費爾南德斯政府同意加入簽署，意味北京將取得一次重要外交成功。

習近平在會談中還希望取得費爾南德斯的政治支持，協助推動中國與「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）及南方共同市場（Mercosur）兩組織之間的關係。費爾南德斯已同意並對此案作出相關指示。

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CELAC是由拉美國家和加勒比海國家組成的國際組織，主要是加強區域合作區及其他國家的交流。

媒體指出，在此情況下，中國將會希望並施壓同為組織成員國的巴拉圭中斷與台灣的「外交關係」，承認中華人民共和國，再推動中國與南方共同市場之間的貿易。

美阻中國拉攏拉美 遇到了挫敗？

阿根廷國家報（LA NACION）報道，費爾南德斯在會談中強調阿根廷提供許多機會，中國可成為最重要的參與者。費爾南德斯指的是雙方在公共工程、能源、建築和交通建設的合作。

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國家報指出，費爾南德斯政府認為中國將成為提供阿根廷最多商業貿易機會的地區。但阿根廷必須在中美關係維持一定的平衡，以免激怒美國。

報道指出，特朗普政府反對中國在拉丁美洲地區日益擴大干預及影響力。但事實證明，目前費爾南德斯政府與北京的關係發展速度比與美國關係要快得多。

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責任編輯：鄧國強

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