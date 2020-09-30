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【台海局勢】國台辦：海峽中線不存在　九二共識是兩岸對話前提

國情動向 14:11 2020/09/30

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隨着中美地區角力升級、兩岸關係惡化，台海局勢日趨緊張，解放軍軍機近來罕有地連日繞台，並越過「海峽中線」。中國大陸國台辦周三（30日）舉行例行記者會，強調不存所謂的「海峽中線」。解放軍的戰訓活動，是維護國家主權、針對外國勢力干涉的必要行動。

台灣的國防部長嚴德發前一天（29日）表示，兩岸暫無發生全面戰爭的跡像，台軍將維持「戰備整備」階段，並按情況決定是否上調到防衛作戰的「應急戰備」階段。

國台辦發言人馬曉光稱，導致當前台海局勢複雜嚴峻甚至緊張動蕩的罪魁禍首，是「台獨」分裂勢力及其「台獨」活動，最近台灣有人企圖通過「修憲」等手段提出所謂「變更固有疆域」等，實現「台獨」的分裂主張。正是這些挑釁活動，引起大陸的嚴正回應。如這些活動立即停止，台海可以復歸和平穩定。

有台灣專家指，只要找到兩岸都能接受的台灣海基會董事長，在美國大選後兩岸將恢復接觸。馬曉光呼籲勿被有關言論誤導，他強調「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，也是海協會與海基會接觸互動的基礎，「有了這個基礎，兩會就可以恢復商談，沒有這個基礎，甚麼人擔任董事長都是枉然」。

【台海局勢】胡錫進：若美國在台部署軍隊 勢必打響戰爭

【美次卿訪台】解放軍台海附近實戰演練 胡錫進：就是攻台預演

針對台海局勢，台防長嚴德發周二在行政院接受質詢時表示，大陸方面正繼續原有的「挑釁行為」，但是「沒有武力犯台全面戰爭的徵兆」。如果解放軍要發動攻擊，內陸的部隊會開始向東岸地區集結，然而目前並無上述跡像。他指大陸軍機飛越「海峽中線」是屬於經常戰備時期的突發狀況，台軍有訂定各種突發狀況的應處措施。

解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍

【台海局勢】台民調：近8成民眾認為大陸不可能攻台

責任編輯：陳建錫

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