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【中印衝突】印軍於邊境首部署「無畏」導彈 可直擊西藏

國情動向 14:11 2020/09/30

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中印日前舉行第六輪軍長級會談，惟邊境局勢仍未緩和。印媒稱，印軍在拉達克（Ladakh）地區首次部署印度國產「無畏」(Nirbhay)巡航導彈，可直接攻擊位於西藏的機場或導彈基地。這也是「無畏」研發7年來首次進行戰鬥部署。

射程1,000公里 可打擊西藏的目標

據《今日印度》報道，為提高印度的遠程防禦能力，安全部隊推出國產的亞音速導彈「無畏」，以對抗中國在LAC（實控線）上的導彈部署。「無畏」的射程可達1,000公里，意味著它能夠打擊西藏的目標。而且，「無畏」有能力對目標發動隱形攻擊，並能在距離地面100米到4,000米之間飛行，在接敵前鎖定目標。

消息人士稱，目前新導彈的部署數量有限，後續可能會獲得全部的操作許可。               

「無畏」是由國防研究與發展組織（DRDO）開發，已進行了七年的測試，此次是「無畏」首次部署。此外，印度地面部隊還配備了可在嚴冬中使用的坦克和戰車，並為士兵準備大量衣服、帳篷、食品、通訊設備、燃料、取暖器等冬季後勤物品。

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另據媒體報道，印度把在拉達克地區修建高海拔、全天候高速公路作為優先事項。對此，中國外交部表示，中方不承認印度非法設立的所謂「拉達克中央直轄區」，反對在邊境爭議地區開展以軍事爭控為目的的基礎設施建設。根據中印雙方近期達成的共識，任何一方都不應在邊境地區采取任何導致局勢復雜化的行動，以避免影響雙方為緩和局勢所作的努力。

責任編輯：尹航

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