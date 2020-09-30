【中國經濟】9月PMI反映第三季經濟復甦加快 「雙循環」仍有大挑戰

中國經濟從新冠肺炎疫情衝擊中穩健恢復，9月官方製造業PMI創半年高位，財新製造業PMI微降但仍高位擴張，需求恢復加快，新出口訂單更明顯增長。服務業復甦也加快，官方9月非製造業PMI創近7年高位。

分析認為，數據預示第三季中國經濟復甦穩中加快，正向合理增長區間邁進，要關注貨幣政策寬鬆或進入尾聲。

不過，不少企業反映需求不足仍是最突出困難，加上海外疫情反覆、美國大選極大不確定性，中國進出口仍有不穩定因素，「雙循環」面臨大挑戰，擴內需、促消費政策仍要發力。

外需大幅走強 新出口訂單明顯改善

▲ 中國9月製造業PMI數據預示，第三季經濟復甦加快。

中國9月官方PMI錄得51.5，比8月上升0.5個百分點，高過預期，為半年最高。生產指數、新訂單指數在榮枯線上方繼續上升；新出口訂單和進口指數，亦為年內首次升至榮枯線上方。從業人員指數為49.6，較上月回升0.2個百分點。

9月財新中國製造業PMI則微降至53，但仍保持穩健，生產與新訂單同時明顯增長；海外一直封城限制措施放緩，新出口訂單並創3年高點。企業結束連續8個月壓縮用工，9月就業指數升入擴張區間，但增速輕微。

中國9月官方製造業PMI升至51.5半年最高 需求恢復加快

9月財新中國製造業PMI微降至53 外需走強就業擴張

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，隨著供需持續恢復和傳統生產旺季來臨，企業採購意願增強；穩外貿政策落地生效，加上國際市場需求局部回暖，製造業進出口改善。部分重點行業景氣回升加快，例如高技術製造業和裝備製造業，而十一國慶、中秋節臨近，消費品行業PMI明顯上升。

光大證券宏觀分析師稱，長假臨近帶來一定季節性加速，但製造業分項數據表明供需改善實實在在。

物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，需求恢復速率加快，對生產和供給的拉動作用開始顯現。財新智庫高級經濟學家王喆亦指，海外需求大幅走強，對國內市場形成補充。

中國物流信息中心的文韜稱，中國第三季經濟復甦穩中加快、穩中向好發展，不僅製造業PMI均值高於二季度，製造業21個細分行業PMI中，上升的行業數量和高於50%的行業數量也增加。第四季市場供需仍有較大上升空間，當前企業對後市預期也處於年內高點，為第四季全面加快增長奠定基礎。

經濟靠近合理增長 貨幣政策更注重金融穩定

浙商證券首席經濟學家李超表示，需求改善，經濟已靠近合理增長，全年失業率壓力最大的時點已平穩渡過。而調查失業率下行預示寬鬆進入尾聲，需關注貨幣政策首要目標由保就業切換至金融穩定而收緊。

光大銀行金融市場部分析師周茂華也預料，國內貨幣政策寬鬆力度整體更趨向中性。但考慮到經濟復甦不平衡，外需仍面臨不確定性，國內需要結構性改革政策支持，精準滴灌。

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事實上，趙慶河指出，行業恢復並不均衡，調查結果顯示，本月紡織及服裝服飾、木材加工等反映市場需求不足的企業佔比均超過5成，高於總體水平，復甦動力仍顯不足。全球疫情尚未全面有效控制，中國進出口仍有不穩定不確定因素。

張立群也稱，有46.8%企業反映需求不足仍是最突出困難等，反映需求不足矛盾還在，需求恢復步伐相對遲緩，要做好補短板、提振投資、擴大消費工作。

王喆表示，未來海外疫情反覆和美國大選極大的不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建，仍面臨極大挑戰。

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責任編輯：林佩怡

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