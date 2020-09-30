【台海局勢】學者：兩岸會否開戰　大陸軍事活動「宣告單位」藏玄機

解放軍在台海訓練的次數急增，加深外界對兩岸突發戰爭的憂慮。台灣軍事專家周二（29日）向媒體指出，中國大陸在展開軍事演習、戰備活動時，可從其宣告消息的單位層級，推斷出其局勢的緊張程度，甚至能看出解放軍是否有開戰的意圖，然而目前尚未達至1996年台海導彈危機的級數。

中國軍事文化研究會專家王雲飛向《中國時報》表示，大陸軍事活動宣告的單位層級，從高至低大致可分為：

一，全國人民代表大會

二，《新華社》、《人民日報》

三，國防部

四，五大戰區（東部戰區、南部戰區、西部戰區、北部戰區、中部戰區）

五，民航局、海事局

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王雲飛解釋，全國人大是宣告戰爭層級最高的單位，其代表黨中央、國務院、中央軍委向國內外公布全國動員發動全面戰爭；次一級是兩大官媒宣告全國部分地區動員，準備發動大規模軍演或區域戰爭，當年台海導彈危機約屬於此層級。至於軍演活動方面，由國防部宣告的層級最高，代表解放軍將組織全軍性重大戰備活動；其次就是由五大戰區宣告、組織的軍演，代表該戰區正進行戰備；最後是民航、海事局發布，包括五大戰區每年例行或針對特殊情況的演習。

他指出，大陸若準備發動戰爭，兩大官媒宣告的言詞將與戰爭規模相關，若出現「勿謂言之不預」，代表大陸至少準備小打，再升級的就是「是可忍，孰不可忍」，這只在中印戰爭、中越戰爭前出現過。但兩大官媒自2016年台灣大選後，迄今未發表嚴厲批評蔡英文關於台獨的評論文章。

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責任編輯：陳建錫

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