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【中芯國際】防範特朗普真制裁  日媒稱中芯強力囤貨（組圖）

經濟脈搏 15:26 2020/09/30

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【中芯國際】防範特朗普真制裁  日媒稱中芯強力囤貨

中美科技戰白熱化，多間美英媒體風傳特朗普政府啟動制裁中國芯片（又稱晶片）巨頭中芯國際（0981），官方至今未證實或否認。日本經濟新聞報道，中芯為應付一旦出現的制裁行動，正在努力囤貨，甚至幾個月前就已為潛在的美國禁令進行準備。

華爾街日報、路透社等此前報道，美方的制裁令訂明，美國企業如沒有獲美國政府許可，不得與中芯交易。

【中芯國際】美國制裁據報已殺到？中芯否認軍方關係

【中芯國際】美啟動制裁中芯是擺烏龍？內媒提兩質疑

日經引述多名業界知情人士指出，中芯目前對美國、歐洲及日本供應商的採購量，已超過2020年1整年的需求。這些採購產品包括用於關鍵製程的蝕刻、微影設備，以及晶圓清洗機、測試機台等。

而中芯已囤積超過1年所需的消耗性元件，這些元件必須定期更換，以確保設備正常運行。

日經：中芯已囤積超過1年所需的元件

消息人士指出，中芯甚至與其他中國芯片製造商合作，創立1套儲備（元件）共享系統，並已建立1個中央倉庫來儲存這些零件。

報道又引述一名知情人士指出，自今年年初以來，中芯一直處於高度戒備狀態，當時業界意識到，特朗普政府恐進一步限制華為的非美系供應商使用美國技術，而這樣的情況也確實在5月發生。

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【中芯國際】美制裁中芯恐致美企失400億 協會籲刀下留人

【中芯股價】美倘打中芯燒到記憶體業  意外波及蘋果？

這名知情人士稱，有鑑於此，中芯急忙為芯片生產設備採購大量備用零件，以防美國真的祭出禁令，業務還能維持一段時間。

一位來自美國芯片設備製造商的消息人士表示，中芯對於囤積設備非常迫切，且向他們擴大訂購更多設備，已經超過中芯目前擴張計劃所需的數量，「我們已經交付了一些設備，但年底前還有更多的訂單需要交付，現在我們不確定是否還能向他們發貨，但我們知道中芯今年以來一直在與美政府溝通」。

對此，中芯國際並未回覆日經的置評請求。

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責任編輯：鄧國強

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