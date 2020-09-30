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歐盟周四特別峰會 將呼籲重新平衡與中國關係

國情動向 15:53 2020/09/30

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歐盟周四（10月1日）召開特別峰會，探討歐盟在當今世界的位置，以及如何自我塑造命運能力的議題。其中，歐盟將討論對華政策，外電報道，歐盟領導人將呼籲重新平衡與中國的經濟關係，實現更大互惠，並強調對中國人權、香港局勢嚴重關切。

彭博報道，根據一份聯合公報草案，歐盟領導人會重申今年底完成中歐全面投資協定談判的目標，以解決當前市場准入不對稱問題，確保公平競爭環境，建立關於可持續發展的有意義承諾。

歐盟還將呼籲中國，進一步解決產能過剩問題，並積極參與世界貿易組織（WTO）的工業補貼談判。據預計，歐盟會籲中國在應對全球挑戰方面，承擔更大的責任，包括採取更有力的氣候行動，歡迎中國國家主席習近平最近作出2060年前實現碳中和的承諾。

另外，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，將繼續推廣歐洲的價值觀和標準。

歐洲領導人近期批評中國在新疆、西藏和香港問題的做法，草案顯示，歐盟將強調「對中國人權狀況，包括香港局勢嚴重關切」，預計會激怒中國。

在早前中歐領導人視像會晤上，國家主席習近平表示，涉港、涉疆問題實質是維護中國國家主權、安全和統一，強調中方不接受人權「教師爺」。中方亦已多次重申這些問題屬於中國內政，促外國不要干涉。

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責任編輯：林佩怡

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