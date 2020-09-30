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【華為禁令】華為手機8月全球市率佔下降　三星重奪龍頭

經濟脈搏 16:14 2020/09/30

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華為遭受美國制裁，高端芯片（又稱晶片）供應切斷，其手機業務的負面影響陸續浮現。市場研究機構Counterpoint Research周二（29日）發表報告，三星今年8月反超華為，再次成為全球市佔率最大的手機製造商，還創下半年來最大的差距。報告指美國的制裁令或撼動全球手機市場，為其他品牌創造良機。

報告顯示，三星上月佔據全球智能手機市場22%份額，華為16%，而蘋果、小米分別以12%及11%緊隨其後。報告指出，今年4月，三星將其全球最大智能手機製造商的座椅「拱手讓給了華為」，但是隨著印度智能手機市場的復甦，三星重新奪回市場地位。尤其在中印邊境衝突發生後，印度反華情緒高漲，一定程度上推動了三星在印度市場的擴張。另外，三星在歐洲長期與華為存在激烈競爭，美國制裁華為將是三星提高該地區市佔率的好機會。

【華為禁令】美光：沒了華為大客  記憶芯片明年供應過剩

【華為禁令】麒麟芯片庫存不似預期  華為摺機或延後上市（組圖）

根據此前報道，華為的高端芯片庫存量比預期少，在美國禁令生效前向台積電定購的1500萬顆麒麟9000芯片，惟限於產能，最終僅獲得880萬顆。在這個困境下，原本計劃在今年年底上市的摺疊手機Mate X2，可能要延期推出，甚至改以限量發售，務求力保旗艦Mate 40手機的產能。但即便如此，即將推出的Mate 40仍被不少業內人仕、媒體認為，其很可能是華為Mate系列最後一代旗艦級別的高端智能手機。

近日有南韓手機經銷商聲稱接獲華為通知指，華為2021年智能手機出貨量預期僅5000萬部。若消息真確，華為明年將面臨幾乎80%的「斷崖式」減產。

【中美芯片戰】華為投資17中國科企增強供應鏈 分析：沒其他好選擇

【華為禁令】五大芯片商聚焦供貨許可 華為困局或有轉機

責任編輯：陳建錫

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