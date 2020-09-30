傅園慧體測不達標被拒進入決賽  網民嘲「叫魚去跑步」

從8月開始，全國各大體育項目開展東京奧運會倒計時一周年大練兵，游泳、田徑、羽毛球、舉重、擊劍、排球、體操等全國性賽事相繼歸來。今年全國賽事引入了「體能測試」門檻，結果大批名將雖然在預賽成績佳，卻因體能不過關被拒進入決賽，其中包括了大家熟悉的游泳選手傅園慧。

在全國游泳冠軍賽上預賽第一傅園慧、破全國紀錄的余賀新，打破亞洲紀錄的王簡嘉禾在內的5位運動員都因為體測不達標，無法參加決賽。

傅園慧不講洪荒之力 今次形容游到油盡燈枯

傅園慧有病無藥食 只能靠洪荒之力頂住

體測之出現，源於今年2月，體育總局印發了《關於進一步強化基礎體能訓練惡補體能短板的通知》，明確提出堅持「體能是東京奧運會入場券」的選拔標準，並要求「確定各項目基礎體能達標標準，不達標者不得參加奧運選拔」。在體育總局一紙命令下，各體育協會紛紛定下體測標準。

因此，2020年全國游泳冠軍賽除了游泳比賽外，還設置了為期兩天的體能競賽，包括垂直縱跳、引體向上、軀幹核心力量、30米跑、3000米跑5個項目。根據規則，游泳預賽成績前16名的選手，取體能競賽成績前8名進入決賽。

體測的「一刀切」也引發了網友的熱議，傅園慧預賽第一無緣決賽，正是因為3000米跑不過關，打破亞洲紀錄的18歲小將王簡嘉禾，在賽後也對陸上體測來決定游泳項目成績的規定發表了自己的想法：用體測決定成績有些不妥。網民對此有一句很精警的評語：「讓魚去跑步，行嗎」。

事實上，除了游泳之外，其他不少項目同樣出現令人啼笑皆非的現象。不久前舉行的田徑項目，體能內容包含了深蹲最大力量、臥推最大力量、30米衝刺、引體向上、垂直縱跳、體脂百分比（統一選擇BMI）、腹肌耐力、背肌耐力、坐位體前屈和3000米跑。

結果，中國「飛人」、亞洲首個進入9秒關的蘇炳添因體能不過關放棄參賽。據悉，蘇炳添為達到體測標準，這位從未進行過長距離訓練的短跑名將，開始練習跑3000米，但短跑運動員走去練長跑，肌肉根本不可能適應，成績連一個大學生都比不上。

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全國體操錦標賽，在女子跳馬決賽中出現滑稽一幕。由於未能通過體能測試的運動員太多，最終只有五名隊員進入決賽。這五名選手的資格賽成績分別是第一、第二、第八、第十和第十一，水平相差太大。

最搞笑的是，就連9月份開賽的象棋甲級聯賽，參賽選手也要參加基礎體能測試，測試內容為1000米跑、立定跳遠、坐位體前屈等項目，只有達標才能獲得參賽資格。不少網友估計，就算你是「棋聖」也很難獲得參賽資格。

有評論指，應根據每個運動項目的自身特點，選擇與之適應的體測內容。現在的主要爭議，不是運動員反對體測，而是不認可不合適的體測。比如，對於短距離游泳運動員來說，3000米長跑是否有必要？象棋選手又是否有必要在立定跳遠中取得好成績？

「人民網」今天也忍不住評論，指體測不能成為選手成績的「攔路虎」。不少體育界人士指，體測是通行做法，本來沒有問題，但每項運動的特質不同，這樣「一刀切」的做法，不單只不科學，如果按照這樣的規定嚴格執行下去，很多頂尖運動員真的有可能無緣東京奧運會的賽場。

責任編輯：鄧中建

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