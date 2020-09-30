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【中美角力】蓬佩奧下周出訪日韓蒙古 拉攏盟友抗衡中國？

國情動向 16:52 2020/09/30

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蓬佩奧近日接連出訪，將在本周訪問歐洲後，下周到訪日本、蒙古及南韓等亞洲3國，預計聚焦中國及北韓議題。

美國國務卿蓬佩奧近日接連出訪，將在本周訪問歐洲後，下周到訪日本、蒙古及南韓等亞洲3國，預計聚焦中國及北韓議題。

正值中美關係惡化，蓬佩奧此行也被視為謀求鞏固盟友、共同抗衡中國。

出席美日印澳外長會議

美國國務院宣布，蓬佩奧將於10月4至8日先後訪問日本、蒙古及南韓。在日本，蓬佩奧下周二（6日）將出席美日印澳四方外長會議。而蓬佩奧與日本新任首相菅義偉的會談，也在協調之中。

美、日、印、澳近年組成「四方安全對話」（Quad），以抗衡中國。面對與中國軍事角力上升，會議或將確認為「自由開放的印太地區」構想而合作。此外，會議亦將討論對抗新冠肺炎疫情問題。

美日印澳外長下周東京會談 中國議題料成焦點

美國防長埃斯珀：美軍準備與中國對抗 加強印太部署

中國外交部發言人汪文斌昨稱，任何多邊、諸邊合作都應當秉持開放、包容、透明的精神，而不是搞封閉、排他的「小圈子」；都應當有助於增進地區國家間的相互理解與信任，而不是針對第三方或損害第三方利益。

蓬佩奧下周三（7日）將訪問烏蘭巴托，據報是2016年以來首位訪問蒙古的美國國務卿。處在中國和俄羅斯之間敏感位置的蒙古，正尋求加強與美國的關係。

他同日稍後會轉飛南韓首爾。分析認為，他的南韓之行，寄望能在北韓問題上取得突破，為美國總統特朗普的總統大選選情加分。

本周訪歐 梵蒂岡之行受矚目

值得注意，蓬佩奧本周（9月27日至10月2日）出訪希臘、意大利、梵蒂岡及克羅地亞等歐洲4國，也被認為是劍指中國。其中，他的梵蒂岡之行，據信將再次就中梵續簽主教任命臨時協議，向梵蒂岡施壓。梵蒂岡方面表示，協議內容只涵蓋主教任命，不涉及建立政治或外交關係。有報道稱，教宗方濟各拒與蓬佩奧會面。

另外，希臘、意大利、克羅地亞都是北約成員國，但又中國關係密切，蓬佩奧此行被認為是抗衡中國在歐洲不斷擴大的影響力，拉住南歐國家以免其倒向中國。

汪文斌昨批評，蓬佩奧揚言構建反華全球聯盟，是癡人說夢。「他是等不到那一天了，他的繼任者們也等不到那一天，因為那一天就不會到來。」

梵蒂岡擬延長中梵協議　只涵蓋主教任命未涉建交

蓬佩奧下周訪梵蒂岡 中梵協議續簽受關注

中梵擬延長協議　蓬佩奧稱「恐危及梵蒂岡威信」

責任編輯：林佩怡

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