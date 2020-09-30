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【國慶黃金周】多地景區火爆 上海迪士尼酒店住一晚8千元

社會熱點 16:58 2020/09/30

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在內地，中秋國慶8天連休明日（10月1日）開啟，民眾自疫情以來積壓的旅遊熱情得以抒發。多個熱門景區出現客滿狀態，上海迪士尼酒店的價格一度飆升到每晚近8千港元。

迪士尼住一晚要花幾千元 但已滿房

上海迪士尼度假區官網顯示，度假區內有兩間酒店，分別是上海迪士尼樂園酒店，和玩具總動員酒店。

據內媒，以10月2日入住、3日退房為例，線上平台的價格顯示，豪華樂園景觀雙床房的價格是7,753元（人民幣，下同），高的甚至超過了8,000元；而「官方直營」標價為5,479元的房間，已顯示「訂完」。這是不含早餐的價格。

不過，截至9月30日下午，本報記者再查詢線上平台時，發現以10月2日入住、3日退房為例，上海迪士尼樂園酒店已全部滿房。

至於度假區內另一間玩具總動員酒店，以10月2日入住、3日退房為例，度假區官網顯示，不同房間每晚價格為兩千多元，而平日價格僅為一千多元。

內媒圖片

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據某旅游平台數據顯示，「十一」期間酒店預訂的平均支付價格比去年貴了近2成，尤其是一直排名國內出游目的地前列的浙江，酒店預訂量已超去年同期3成。

在另一熱門目的地北京，「十一」期間部分度假酒店已處於基本滿房的狀態，而且價格也隨之上漲。內媒引述北京日出東方凱賓斯基酒店工作人員表示，該酒店10月2日除套房外已經滿房。10月3日至4日期間，僅剩的幾間城景雙床房也從平日的2,400元/晚漲至3,088元/晚，漲幅在四成左右。

責任編輯：尹航

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