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【黃金周假期】廣東人出遊潛力高　西部省份今年最熱門

經濟脈搏 18:02 2020/09/30

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內地即將迎來疫後首個國慶「黃金周」，國家旅遊局轄下研究機構發表報告指，全國遊客出遊意願在第三季度大幅提升，其中西北省區的搜尋熱度暴增475%，西南省區亦受青睞，西藏、青海、海南、甘肅及雲南，在本次假期中的酒店預定量增幅最大。至於民眾出遊潛力方面，則以江蘇、廣東、浙江最高。

中國旅遊研究院《中國國內旅遊發展報告2020》指出，根據旅遊類App的活躍度來看，用戶高峰已提前到來，截至本月27日，旅遊類App用戶規模相比上月增加6.6%。新用戶數量持續呈上升趨勢。其中，35至44歲和45歲以上用戶，佔比較去年同期有所上升；24歲以下和24至34歲用戶佔比相較去年下滑，可能是受疫情等因素影響，大部份學校還未推出明確政策，令年輕群體的出遊熱度未能完全釋放。

【國慶黃金周】多地景區火爆 上海迪士尼酒店一晚8千元

【黃金周假期】內地航空需求料增10% 豔羡全球同業

至於熱門目的地方面，分別向西南、西北兩個方向發展。根據旅遊平台統計，許多旅客都打算跨越大半個中國去往陝西西安、西藏拉薩、新疆喀什等地。西藏、青海、海南、甘肅和雲南的酒店預定量增幅最大。

從城市來看，西藏拉薩和日喀則酒店預定量分別增長2倍和2.6倍；雲南西雙版納、楚雄酒店預定量增長2.7倍和1.9倍，大理、麗江的增幅均「翻倍」。自然風光、文化古蹟、世界遺產、動物園，以及主題樂園，則成為搜索熱度最高的5類景區。

【國慶黃金周】預計5.5億人次國內遊 旅遊收入可達去年同期9成

【十一黃金周】疫情影響經濟未全復甦  黃金周消費審慎樂觀

【十一黃金周】後疫情時代 内地國慶假期旅遊市場的5大不同

責任編輯：陳建錫

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