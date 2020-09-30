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【新冠疫苗】京駁中國疫苗貴過歐美沒依據 「合理價格向世界提供」

國情動向 17:49 2020/09/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，各國期望疫苗面世後能對抗新冠病毒。對於有報道稱，中國疫苗的定價明顯高於歐美疫苗，中國外交部發言人汪文斌周三（30日）反駁，有關的講法沒有依據，並稱中國會把疫苗以公平合理的價格向世界提供。

汪文斌稱，為應對新冠肺炎疫情，中國加緊推進疫苗研發，早前已宣布中國疫苗研究完成並投入使用後，將作為全球公共產品。他強調，中國的承諾是明確的，會說到做到。

他說，目前各國疫苗正在研發，下一步如何定價仍有很大的不確定性。而中方一定會把疫苗作為全球公共產品，以公平合理的價格向世界提供，並將以多種方式優先向發展中國家提供疫苗，包括捐贈和無償援助。

【新冠肺炎疫苗】中國新冠疫苗貴絕全球？真相不是這樣

新冠肺炎疫苗定價多少？ 內地官員這樣說

早前有報道稱，中國國藥集團的兩款滅活疫苗，正申請藥監部門有條件批准，一旦獲批，最高定價為600元（人民幣，下同）。該兩款滅活疫苗，都需要接種兩針，單針價格為300元。BBC報道，在市場吹風價格中，單支最貴的疫苗就是出自中國國藥集團。

衛健委：大眾接受範圍內指導價格

不過，上述報道提及的定價未獲官方確認。國藥負責人曾稱，正式上市前產品尚無定價，會充分考慮其可及性、安全性、有效性，以及人們的支付能力來確定價格。

國家衛健委醫藥衛生科技發展中心主任鄭忠偉曾表示，新冠病毒疫苗正式上市後，新冠疫苗將根據技術路線、使用規模等其他因素，調整價格。他強調，無論如何都要實現新冠病毒疫苗可及、可擔負，一定會在大眾可接受的範圍內提出指導價格。

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責任編輯：林佩怡

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