【美國大選懶人包】6條問答話你知  特朗普與拜登帶來不同中美關係

中美角力白熱化之際，美國大選進入約一個月的倒數階段。這次選舉結果，將對中美關係產生深遠、甚至是歷史性影響。BBC中文採訪多位專家，解析特朗普或者拜登當選，究竟對中國而言意味著什麼。

整理BBC中文網這篇報道，可以用6條Ｑ＆Ａ（問與答）了解今次大選結果，如何左右中美大局。

問一：什麼是華盛頓共識？

答一：即美國政界對中國強硬的共識。但它是否存在，有不同的解讀。

關注中美關係的智庫網站「中美印象」主編劉亞偉表示，最近美國國會出台一系列涉台、涉疆、涉港法案，幾乎都全票通過，很能體現這種情況。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）也認為，當下美國，「對抗中國」是一個堅定的跨黨派議題，共和黨人和民主黨人罕見地統一，這樣跨黨派議題如果不是「唯一」，也是「極少」。

這種共識一旦真的存在，無論特朗普還是拜登當選，都不會把中國當朋友，中美關係似乎很難因大選結果而改變。

問二：「華盛頓共識」真的存在嗎？

答二：無論支持它存在、或不存在的專家，都有一套理據。

有專家指，「華盛頓共識」不僅存在，而且早在特朗普上台前就已見端倪。曾任特朗普外部顧問的前美國國防官員費爾斯伯里（Michael Pillsbury）表示，奧巴馬執政的最後兩年裏，就制定了新的中國戰略。而且對北京的立場比特朗普上任之初更為強硬。「很多人認為，這（對抗中國）是特朗普的發明，其實不然」。

但中國問題權威、哈佛大學榮譽教授傅高義（Ezra Vogel）曾與100多名在美國熟知中國和亞洲事務的人士，發表題為《中國不是敵人》的公開信。他強調，「我們當中許多人認為，以更強硬的方式對待中國的『華盛頓共識』是不存在」。

【美國大選辯論】拜登料自創對中國強硬路線 一文看懂

【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大

聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗認為，美國兩黨的共識停留在「與中國是『競爭關係』」，而不是「遏制中國」，因此質疑「華盛頓共識」是否存在。

馬釗將美國對華的政治譜系劃分為三派：

「懲罰派」—— 以最強力手段全方位懲罰中國在貿易、南海、人權、新冠疫情等方面對美國利益造成的損失。

以最強力手段全方位懲罰中國在貿易、南海、人權、新冠疫情等方面對美國利益造成的損失。 「脫鉤派」—— 謀求在技術、醫療、金融、安全領域與中國脫鉤，縮減對中國市場的依賴，重新確定美國在相關領域的領導地位。

謀求在技術、醫療、金融、安全領域與中國脫鉤，縮減對中國市場的依賴，重新確定美國在相關領域的領導地位。 「拯救派」——從務實的角度，他們承認中國依然是美國商品的重要出口市場，是國際供應鏈中不可或缺的環節，雖然兩國分歧明顯，但不妨礙在某些領域有合作。雖然中美關係已經無法回到特朗普之前，但並非只有衝突一條選項。

馬釗表示，目前「懲罰派」聲音最響，「拯救派」最容易被忽視，三派都將中國定位成「戰略競爭者」或「戰略對手」，但是對競爭的方式和結果，尚未達成一致。

問三：特朗普與拜登應對中國手法，會有何不同？

答三：一個如傳統武術，一個如自由博擊。

聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗給出一個中文讀者熟悉的比喻：

拜登老謀深算，與他博弈就像傳統武術套路比拼，有一定攻防手段與目標形式，成敗在可預測和可控範圍之內。 特朗普則不可捉摸，與他競技更像綜合格鬥搏擊，無規則、難以控制輕重，後果有更多偶然性，風險更大。

自由搏擊沒有禁忌，打起來雙方都不好受。馬釗梳理過去四年中美關係的坎坷，認為「中國應該覺得很疲勞與困惑，美國用組合拳、散打、打破現有共識的方式競爭，中國政府不了解美國的競爭意圖，不明白美國的利益優選項、不清楚美國政策的底線，所以到目前為止完全放棄與特朗普政府溝通，以不變應萬變」。

【中美角力】拜登陣營向美國商界宣示：中美不應完全脫鉤

【美國大選2020】美媒：拜登副手賀錦麗丈夫在中國有商業利益

也因為拜登老謀深算，拜登更傾向於「多邊主義」，會沿著奧巴馬制定的「亞洲再平衡」戰略，著力聯合盟國與利益關切國，應對中國。

另一中國問題專家劉亞偉補充道，可以想象拜登的外交團隊會更專業化，更注重政策評估及跨部門協商，更多徵求各利益集團反饋，反應在對華政策上，決策過程可能較長，不會突如其來，但政策持續時間也更長。

問四：特朗普如連任，第二任期的風格會與第一任期有何不同？

答四：會有一個不一樣的四年任期。

特朗普將迎來自己的第二任期。根據以往經驗，沒有了連任壓力，第二任期總統往往會放開手腳，積累更多政治遺產。

歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史

【美國大選2020】華爾街日報：拜登對華政策強硬 與特朗普大為相似

問五：拜登如當選，會否只是一個過渡總統？

答五：儘管拜登年紀很大，但目前很難說。

為何有人會質疑拜登是過渡總統？皆因他現以77歲之齡競逐總統，一旦當選，宣誓就職時就已滿78歲，這將打破特朗普創下的70歲就任總統的「最老總統」紀錄，第一任期後將成為美國首位八旬總統。如果再連任，他最終將以86歲高齡卸任，再次刷新紀錄。

美國媒體Politico去年底援引四名拜登競選團隊人士表示，拜登在2024年競選連任幾乎是不可想象的，暗示他不會再連任。但事後，拜登出面澄清，「我還沒有關於一個任期的計劃，我甚至還沒到那一步」，未確認也未否認連任計劃。

拜登是否過渡總統，與他施政風格會有很大關係。一般而言，「過渡總統」拜登會專注國內問題，而非中國，這對中國有利。

問六：特朗普與拜登誰當選，中美關係的畫面會有什麼不同？

答六：會有相當不同。

BBC中文網指，如果特朗普連任，這說明選民對其強硬對華政策的認可，而繼續忽視外交慣例，將中美關係作為自身執政的輔助工具。

特朗普在入主白宮之前，曾在一檔紀錄片中接受採訪，稱他商界生涯的一大法寶就是市場越糟糕，牟利機會就越多，一個穩定的市場，是沒有賺大錢的機會的。作為聖路易斯華盛頓大學的中美問題專家、馬釗估計，「特朗普會進一步充當中美關係中的攪局、顛覆、衝擊者，在混亂和疑慮中謀求最大的政治與經濟利益」。

【美國大選】神秘「義烏指數」估特朗普贏？因旗幟訂單多拜登20倍

【美國大選】特朗普狂打3張中國牌：情報說北京想拜登贏

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）提醒，「特朗普可能會感到膽兒更足了，對中國的政策也可能更激進」。除貿易戰外，他甚至還會啟動一些更離經叛道的計劃，比如要求美國公司剝離在中國的投資，或者對更多中國金融機構和企業實施更廣泛的制裁等。

至於拜登，馬志昂認爲，他還會在相同的議題上向中國施壓，但同時拜登會加強與美國盟友的聯擊，啓動一項更加協同的計劃針對中國，這可能會讓中國感覺被圍攻。如果特朗普連任，估計看不到任何形式的「反華同盟」，對於中國的全球戰略而言，反而是件好事。

【中美角力】拜登顧問：想應對中國 就必須忘記「美國優先」

【美國示威】特朗普大選就算墮馬 拜登當選也難阻中美驚濤駭浪

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁