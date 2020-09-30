美台簽基建融資合作架構　AIT：促進印太供應鏈重組

台灣的行政院周三（30日）下午舉行記者會，宣布台灣與美國已簽署《台美基礎建設融資及市場創建合作架構》，雙方正討論初次會議的相關細節。美國在台協會（AIT）處長酈英傑指，美方將努力與台灣等理念相近的經濟體合作，促進印太地區供應鏈重組。

AIT發布新聞稿表示，該合作架構將移除對私部門進行投資基礎建設計劃所構成的障礙，以支持新興市場，尤其是印太地區和拉丁美洲地區的優質基礎建設發展。合作領域將包括基礎建設融資、市場建立，以及合作推動對第三方的基礎建設投資。

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雙方將根據該合作架構，由美國財政部及台灣財政部率領成立一個工作小組，透過推廣投資的方式，確立並促進公私部門在基礎建設領域合作的機會。此外，雙方有意強化夥伴網絡間的合作關係，例如私人企業、投資者及金融業，並預計會進一步推動專家會議及交流，討論與合作架構相關的技術領域。

台灣的外交部長吳釗燮表示，本次合作也是台彎新南向政策與美國印太戰略的「對焦新模式」。另有台媒指出，雙方本次合作旨在抗衡中國的「一帶一路」經濟計劃。

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責任編輯：陳建錫

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