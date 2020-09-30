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【華為禁令】德國傳收緊審查 變相讓華為出局 美施壓終奏效？

國情動向 20:50 2020/09/30

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美國持續施壓德國封殺華為5G之際，外電引述消息指出，德國將收緊對電訊網絡供應商審查，變相是讓華為出局。德國官員稱，「實際上將通過繁文縟節扼殺華為」。

正在歐洲訪問的美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）讚揚，德國決定限制華為是正確的做法。

路透報道，德國政府原則上同意更加嚴格監管電訊網絡供應商，雖然沒有禁止華為，但將令華為更難在當地立足。

據執政聯盟及政府消息人士周三（30日）表示，對供應商治理及技術的審視，將延伸至無線存取網絡（RAN）。而除了更為敏感的骨幹建設，RAN是推動5G服務的要角。但報道稱，不是所有政府部門都參與其中，德國經濟部稱，有關監管制度的會談仍在進行，尚未完成。

「繁文縟節扼殺華為」

德國《商報》稍早報道，執政聯盟已就資訊科技（IT）安全法中，如何處理高風險供應商的方法，達成共識。而該妥協方案仍需起草成法律文本，預計默克爾內閣將在11月審查該法律文本。

德國官員表示，英國正式禁用華為、法國也將非正式將其排除在外，而德國實際上將通過繁文縟節扼殺華為，「最終結果是一樣」。

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德國3大移動網絡營運商德國電訊（Deutsche Telekom）、沃達豐（Vodafone）及Telefonica Deutschland都是華為客戶，他們曾表示，拆除和更換華為設備將代價高昂。而德國電訊在德國的5G網絡主要使用華為設備，覆蓋德國一半人口，當IT安全法生效時，網絡建設預計將基本完成。

美次卿讚德國決定正確

克拉奇表示，德國決定限制華為是正確的做法，指「跟著華為真的沒有前途」，又呼籲德國支持北約，將中國技術排除在歐洲5G網絡之外。

他之前稱，此行會見了德國官員和企業高管。他周二再向歐洲施壓，要求各國禁止使用華為5G網絡設備，並稱華為是中國監控國家的一個分支，「也是侵犯人權的工具」。華為一直否認有關其設備可能用於間諜的指控。中國外交部亦多次批評美國蓄意抹黑和打壓華為，指美方拿不出任何真憑實據。

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責任編輯：林佩怡

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