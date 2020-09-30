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【中秋節】唐代已是假期？告訴你5個中秋冷知識（組圖）

社會熱點 20:50 2020/09/30

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【中秋節】唐代已是假期？告訴你5個中秋冷知識

中秋節又來了，這個節日起源是什麼？月餅古代叫什麼？現在告訴你幾個中秋的冷知識，分分鐘顛覆你對中秋節的一些認知。

1. 中秋節古代也是假期，但不是人人可放。

香港的中秋節公眾假期只有一天，還要是翌日。而古代，中秋節原來也是假期。其中，唐代首定中秋為全國性節日，更有3日專門的「中秋假」，不過這些「法定假期」只是古代官員的休假，士農工商是沒有專門的放假。

到了宋代，中秋仍是假期，只減至只有1天；到了明清兩朝，節假日數量大幅減少，除了最重要的冬至、春節和元宵，其餘民俗節日和節令節日都予以取消，連中秋節也沒例外。

2. 中秋節起源與「嫦娥」無關。

「嫦娥奔月」這個中國神話深入民心，但實際上與中秋節起源並無關係，其實起源有多種說法，其一是起源於古代對月的崇拜，春秋時期帝王祭拜月亮的活動；其二是古代秋報拜土地神的遺俗，農民為慶祝豐收「還神」的習俗。

其三則為隋末時期，唐軍將領裴寂，以圓月作為構思，發明月餅作為軍餉。到後來，人們才穿鑿附會，把嫦娥神話加插在節日中。

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3. 月餅原名並非月餅？

根據史料記載，漢代張騫出使西域時，從國外帶回芝麻（又稱「胡麻」），當地人愛以胡桃仁做餡，做出一種圓形的餅，稱為「胡餅」，這據考證便是月餅的前身。有傳唐代一個中秋夜，相傳唐玄宗和楊貴妃打情罵俏時，唐玄宗認為「胡餅」此名字太難聽，楊貴妃建議以天上圓月為名，因而改名月餅。但當然，這是否事實，又是一個要考證Fact Check的歷史話題。

4.月餅要按「人頭數」平分，象徵一家人齊齊整整。

傳統上月餅象徵圓月, 必須按家人的數目切塊、每人一份，即使家人遠在外地、未能趕及回家做節，亦要計算在內，並將屬於他的一份月餅保存起來，待他們回家時品嘗，才算圓滿。

5.今晚大家都賞月，月亮有多大？

中秋節賞月是指定動作，拍下月亮的照片上載網絡是一定的。大大的月亮在螢幕上顯得非常小。實際上，月亮有多大？

原來月亮的直徑有3476公里、也就是大約180條屯門公路的長度。月亮和地球之間的引力，避免月亮撞上地球。

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責任編輯：鄧國強

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