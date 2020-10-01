【兩岸角力】歐陽娜娜登央視國慶晚會唱《我的祖國》 台稱「依規查處」 （有片）　

中央電視台周三（30日）晚舉辦國慶71周年晚會，台灣藝人歐陽娜娜、歌手張韶涵分別登台演唱《我的祖國》及抗疫歌曲《守護》。台灣的大陸委員會稍早前表示，將會同文化部密切關注此事，並會進行後續處理。

國台辦：欲加之罪何患無辭

大陸國台辦發言人馬曉光周三在例行新聞發布會上批評，民進黨當局動輒對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，「只能說是欲加之罪何患無辭」。

中央電視台晚間播出國慶71周年晚會，歐陽娜娜與香港藝人任達華、惠英紅，以及澳門藝人麥嘉欣及其他3名大陸藝人，在第4個表演環節演唱《我的祖國》。

張韶涵則與其他3名中港澳藝人在第5個表演環節，演唱大陸抗疫歌曲《守護》。

在台灣，陸委會傍晚再發聲明表示，將會同主管機關文化部密切關注個別藝人參加今晚大陸官媒的演出，之後將協同文化部進行後續處理。

陸委會指出，大陸近期對台加大軍事恫嚇力度，已引起台灣人民普遍反感，台灣藝人此時若被中共利用參加具有「消滅中華民國」意涵的「十一」建政慶祝活動，「豈不是傷害了台灣民眾的感情，辜負了台灣社會對其的愛護與支持」。

台灣的文化部周一（28日）表示，陸委會將依法查處這些行為是否違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，依陸委會認定，如果相關行為涉文化部主管事項，文化部將配合陸委會依法核處。

大陸官媒《環球時報》總編胡錫進早前則發文聲援歐陽娜娜，他稱，台灣的年輕人站兩岸統一是「明智、有遠見的選擇」，而與「台獨」綁定的人將被證明做了可悲的賭博。

他稱，兩岸博弈的未來結局十分確定，那就是台灣勢必結束當前的割據狀態，回歸祖國，而且相關的「外圍戰」已在進行中。

今年20歲的歐陽娜娜近年在內地演藝圈走紅，其父親歐陽龍是台灣資深藝人，曾任國民黨發言人。去年歐陽娜娜曾因其父昔日言論，被大陸網民指為「台獨分子」，她回應稱堅定支持「一個中國」原則，「我為我身為中國人驕傲」，就曾引發兩岸熱議。

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責任編輯：蒯宇澄

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