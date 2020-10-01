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【TikTok】姆欽警告TikTok交易或泡湯：不符美國國安便關停

經濟脈搏 10:26 2020/10/01

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中美科技戰延燒，TikTok交易仍未明朗。美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin），當地時間周三（9月30日）表示，如果TikTok無法達成符合美國國安條款的交易案，該軟件將遭到關閉。

美國財政部管轄的美國外國投資委員會（CFIUS）目前正在就TikTok與美企甲骨文之間的交易進行審查。

【TikTok賣盤】美法官阻下架令：特朗普封殺TikTok或逾越法律

中方據報視TikTok命運核心利益 批字節跳動太軟

姆欽周三在CNBC投資者會議上說，「如果（TikTok）按照美方要求完成協議，交易將達成，否則，軟件將被關閉」。他又說，

總統特朗普專注於國家安全問題。任何協議都將完全解決所有的國家安全隱患。

按照美方要求的談判架構，甲骨文需要擁有對TikTok的源代碼和軟件更新的完全訪問權限，以確保沒有後門可將美國用戶數據轉移到中國政府。

姆欽表示，「所有代碼都必須在美國。甲骨文將負責重建代碼，清理代碼，確保其在雲儲存中的安全」。

姆欽：代碼都必須在美國

在此之前，美國總統特朗普表示，如果TikTok無法讓美企完全控制，該交易將不可接受。

【TikTok】美法官頒令暫緩TikTok下架令 美商務部：將捍衛行政令

TikTok交易未明朗 美媒揭北京權衡兩件事 料「仍有談判空間」

TikTok與甲骨文的交易目前仍然處於審查階段，除了美國政府的國安審查之外，中國政府也對該交易施加了影響，當局在8月底將TikTok涉及的兩項技術列入技術出口限制清單。

對此，TikTok的母公司字節跳動聲明，該企業已經向中國政府提交了出口許可證的申請。相關申請尚未傳出更新的進展。

【TikTok】美法官料周日決定 是否允許TikTok下載禁令

【TikTok】美法官要求華府 周五前決定是否推遲TikTok禁令

【TikTok】特朗普想逼TikTok美國聘2.5萬人 根本是不可能任務

美媒：TikTok成功就是美國尷尬 中國山寨國變創新國

【TikTok賣盤】中美也不點頭？ 胡錫進：協議危害國家安全京拒批

【TikTok】環時轟協議「不平等條約」美國太低估中國

責任編輯：鄧國強

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