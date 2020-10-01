【TikTok】姆欽警告TikTok交易或泡湯：不符美國國安便關停

中美科技戰延燒，TikTok交易仍未明朗。美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin），當地時間周三（9月30日）表示，如果TikTok無法達成符合美國國安條款的交易案，該軟件將遭到關閉。

美國財政部管轄的美國外國投資委員會（CFIUS）目前正在就TikTok與美企甲骨文之間的交易進行審查。

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姆欽周三在CNBC投資者會議上說，「如果（TikTok）按照美方要求完成協議，交易將達成，否則，軟件將被關閉」。他又說，

總統特朗普專注於國家安全問題。任何協議都將完全解決所有的國家安全隱患。

按照美方要求的談判架構，甲骨文需要擁有對TikTok的源代碼和軟件更新的完全訪問權限，以確保沒有後門可將美國用戶數據轉移到中國政府。

姆欽表示，「所有代碼都必須在美國。甲骨文將負責重建代碼，清理代碼，確保其在雲儲存中的安全」。

姆欽：代碼都必須在美國

在此之前，美國總統特朗普表示，如果TikTok無法讓美企完全控制，該交易將不可接受。

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TikTok與甲骨文的交易目前仍然處於審查階段，除了美國政府的國安審查之外，中國政府也對該交易施加了影響，當局在8月底將TikTok涉及的兩項技術列入技術出口限制清單。

對此，TikTok的母公司字節跳動聲明，該企業已經向中國政府提交了出口許可證的申請。相關申請尚未傳出更新的進展。

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責任編輯：鄧國強

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