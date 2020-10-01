【華為5G】中美5G攻防打到意大利　華為以此自證安全

▲ 中美科技戰白熱化，美國封殺華為芯片（又稱晶片）供應源之餘，亦繼續施壓盟友放棄引進華為5G技術。

中美科技戰白熱化，美國封殺華為芯片（又稱晶片）供應源之餘，亦繼續施壓盟友放棄引進華為5G技術。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問歐洲之際，華爲意大利分公司總裁Luigi De Vecchis周三表示，華爲准備接受徹底的審查，以證明其技術不會對將在5G網絡建設中。使用其設備的國家構成任何風險。

Luigi De Vecchis在華爲位於羅馬的網絡安全中心的開幕式上表示，「我們將打開我們的內部，我們可以接受活體解剖，以回應所有這些政治壓力……」。

「美國那樣的大國通過沒有根據的指控，摧毀另一個國家的一家企業來攻擊該國，真讓我無語」，Luigi De Vecchis表示。

華爲位於羅馬的網絡安全中心的開幕

Luigi De Vecchis稱，儘管面臨所有這些壓力，但華爲無意退出意大利市場，且正在考慮在能源等領域推出更多產品。他表示，「鑒於目前的形勢，華爲退出意大利市場的可能性極小」。

他還稱，在蓬佩奧抵達意大利的同一天舉辦這場活動是一個巧合。

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美國國務卿發言人稱，在與意大利總理孔特會面時，蓬佩奧強調美國和意大利有著大量的商業和投資聯擊，並就與中國做生意的風險發出警告。

而蓬佩奧與意大利外長迪馬約會面後，在記者會上稱，中方試圖利用在意大利的經濟實力，達致戰略目的；他已向意方提出關注，促請意大利政府小心考慮與中國相關科技企業提供的技術，可能帶來的國家安全風險及民眾個人私隱問題。

迪馬約表示，意大利明白美方的立場，又說深知美方對當地興建5G網絡技術的關切，並充分意識到各國在應對安全問題時面臨的責任，承諾在開發5G技術時保持警惕。

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責任編輯：鄧國強

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