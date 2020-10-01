▲ 【華為禁令】鴻蒙手機版2年前已做好 為了Google才不推出

中美科技戰白熱化，華為即將在手機引進自主研發操作系統鴻蒙，以應付美方一旦禁止華為使用Google旗下的Android（安卓）系統。但華為消費者業務軟件部總裁王成錄稱，華爲不是因爲制裁才推出鴻蒙的，事實上手機版鴻蒙早在兩年前已做好，只因顧及與Google的合作才沒推出應用。

路透社周三引述知情人士報道，中國準備對美國IT巨頭Google發起反壟斷調查，調查有關Google利用Android系統優勢妨礙競爭的指控。此舉，令華為鴻蒙取代Google旗下Android的議題，再被熱議。

王成錄：顧及與Google合作 鴻蒙遲遲未亮相

王成錄稍早前接受騰訊「深網」採訪時表示，「別人說我們是因爲制裁才做鴻蒙的，其實不是，之前就做了，只是制裁讓我們的速度加快了」。

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王成錄稱，「鴻蒙」二字出自《山海經》，原是2012實驗室內核團隊立項的一個技術項目名稱。如果從純技術的角度，鴻蒙兩年前就已經滿足了上手機的條件，之所以一直未在手機上使用，有兩個考量：

一是需要時間解決應用生態問題

二是考慮和谷歌的合作關係

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王成錄透露，去年5月16日之前，華爲內部對鴻蒙是否開源就進行過多次討論，鴻蒙到底選擇Android模式還是iOS模式，最後決定開源，因爲想要做生態。

王成錄還表示，華爲計劃今年12月面向開發者提供手機版本鴻蒙2.0的 Beta版本，明年一至二月份將會開放部分手機用戶升級鴻蒙系統，初步升級會驗證幾個月，之後全面放開升級。

華為手機 明年正式試用鴻蒙

據悉，鴻蒙本身並不是專爲手機准備的操作系統，而是面向所有IoT物聯網設備。

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在華爲的定義中，鴻蒙未來將成爲IoT萬物互聯的軟件基礎設施，也可以理解爲面向所有智能終端的通用操作系統。2016年5月，鴻蒙在消費者業務軟件部正式投入研發；2017年5月，鴻蒙內核1.0完成技術驗證。

至2018年5月，鴻蒙內核2.0用於終端TEE（Trusted Execution Environment），這意味可安全於移動裝置使用。

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責任編輯：鄧國強

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