【中美角力】特朗普軍師：中國留學生僅1%涉安全風險（組圖）

▲ 【中美角力】特朗普軍師：中國留學生僅1%涉安全風險

中美角力儘管白熱化，有指新冷戰已成形，但作為美國總統特朗普的中國問題軍師、美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）當地時間周三（30日）表示，在美國的40萬名中國學生之中，華盛頓當局認為其中僅僅有1%，有替中國蒐集美國科技或其他情報的風險，美國仍歡迎其他人來美。

傅明在特朗普的中國政策上具有舉足輕重的地位。他說，美國仍歡迎絕大多數中國學生。【博明簡歷，請看下一頁】

他在，列根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）舉辦的線上活動表示，美國政府基於安全風險，拒發學生簽證給部分中國人的措施，就像動手術。

博明：美拒發學生簽證給部分中國人 像動手術

傅明表示，特朗普採取行動，鎖定大約1%申請來美的中國學生，針對的是與軍方有牽連的中國研究員，其中有些是假扮學生、甚至連身分也是假的。

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他補充，還有一些案例是為了接觸「可能對中國軍方進展、或對鎮壓自己人民有用的技術」而來到美國的人。

他說，絕大多數中國學生都是「我們樂見來美的人，許多人會留下來，發展很棒的事業」。

在特朗普期望於11月3日總統大選贏得連任之際，中美關係惡化到數十年來最差的程度，兩國因貿易、人權、香港及新型冠狀病毒等議題而衝突不斷。

美國國務院9月曾表示，基於安全風險，已撤銷逾1000名中國學生及研究員的簽證。中方稱此舉違反人權。

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責任編輯：鄧國強

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