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蓬佩奧被落面？教廷說中梵協議跟美國沒丁點關係

國情動向 16:38 2020/10/01

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蓬佩奧被落面？教廷說中梵協議跟美國沒丁點關係

中美角力白熱化，美國國務卿蓬佩奧訪問歐洲時，試圖促使梵蒂岡就中國的「宗教自由」問題表態，但卻似乎遭到罕有的挫敗。教廷官員證實，他們已婉拒了蓬佩奧會見教宗方濟各的請求，並明確表示，中國與梵蒂岡協議（中梵協議），與美國沒有任何關係。

梵蒂岡的外交部長加拉格爾大主教 （Paul Gallagher） 與國務卿帕羅林樞機主教 （Cardinal Pietro Parolin） 表示，方濟各（Pope Francis）為了避免在美國大選前與政治人物碰面，婉拒接見美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo） 。

帕羅林說，「蓬佩奧確實有要求與教宗見面，但是教宗已明確表示在選舉期間，他不接見任何政治人物。這是為何教宗不見蓬佩奧的原因」。

蓬佩奧質疑中國宗教自由

帕羅林與加拉格爾說，他們對蓬佩奧的批評感到驚訝，強調通常當一個政治人物准備出訪某個國家前，雙方通常會私下溝通會談的議程，他們認為這是外交的基本准則。

【中美角力】中梵擬延長協議　蓬佩奧稱「恐危及梵蒂岡威信」

【中美角力】蓬佩奧下周訪梵蒂岡 中梵協議續簽受關注

在蓬佩奧上個月透過文章與推文（Twitter）批評教宗同意延長中梵協議的決定，表示該舉動為梵蒂岡的道德權威帶來極高風險。這個舉動也讓蓬佩奧與梵蒂岡陷入緊張關係。梵蒂岡表示，中梵協議並非完美，但是他們仍將該協議視為增進中梵關係的重要一步。

蓬佩奧30日出席一場美國駐梵蒂岡大使館舉辦的活動時，再次批評中國宗教問題上的動作，並呼籲梵蒂岡與美國站在一起。他重申，天主教應該挺身而出，保護基本人權。

教延這樣談論中梵協議

帕羅林向路透社對此表示，有些人將蓬佩奧對梵蒂岡的批評視為一種政治操作，因為他的言論已超越國內政治的範疇。他說，「我沒有辦法證明蓬佩奧這麼做的目的是要操作美國國內政治，但這確實是一個解讀方式。」

梵蒂岡擬延長中梵協議　只涵蓋主教任命未涉建交

中梵主教任命臨時協議將到期 梵蒂岡表明延續協議意願

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帕羅林也說中梵協議與美國政治一點關係也沒有，因為這是屬於不同國家教堂之間的事宜，所以美國不該將中梵協議作為美國國內政治的籌碼。當蓬佩奧被問到他是否為了中國議題與梵蒂岡宣戰，他說這種解讀方式太「瘋狂了」。

美國總統特朗普在競選連任的過程中，不斷強烈抨擊中國。他在美國國內與保守的新教和天主教運動維持緊密關係，這些教派時常會批判教宗的決定。雖然蓬佩奧近期與梵蒂岡關系緊張，他仍預計於10月1日跟加拉格爾與帕羅林會晤。

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責任編輯：鄧國強

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