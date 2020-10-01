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【中芯國際】美倘制裁中芯　內地學者推斷未必重手如華為（組圖）

經濟脈搏 16:38 2020/10/01

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中美科技戰正酣，傳出美國謀劃制裁中國最大芯片（又稱晶片）製造商中芯國際 （0981） ，美國官方至今未有證實或否定傳聞。內地半導體研究機構分析師指出，中芯應會被列入美國「出口管制」關注名單，而不太可能被納入「實體清單」，兩者管制程度有別，即中芯受限制的力度、或比華為輕一些。

上海對外經貿大學國際經貿學院院長黃建忠媒體訪問時說，從技術水平上說，中芯國際現在的產品與歐美相距甚遠，不會被列入美國出口限制的實體清單，但可能依照瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement，詳見文末知識庫），限制半導體技術流到中國。

或列「出口管制」　非「實體清單」

半導體研究機構芯謀研究首席分析師顧文軍29日撰文指出，據掌握的消息，中芯被列入了美國「出口管制」關注的名單，並沒有被列入「實體清單」，這兩者有區別。

他說，若被列入「出口管制」，中芯的美國供應商在給供貨時，需依照美國出口管制條例申請特殊許可證。如果中芯「涉軍」嫌疑被確認，軍控清單裡的項目就需要特別許可證。雖然手續麻煩了許多，但遠不及被列入「實體清單」嚴重。

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他表示，「實體清單」提出的申請會被「推定拒絕」，軍事用戶獲得批准雖然不是不可能，但在當前敏感的政治形勢下，將會困難重重。

26日，網上流傳由美國商務部工業和安全局發給美國半導體行業協會（SIA）的信，顧文軍說，這封信再由SIA發給相關公司，目前美國相關公司也收到了此信，但很多細則還沒有公布。中芯國際27日對外公告則很謹慎，僅表示未收到官方發佈的有關出口管制訊息。

只要面對更多交易手續　但中芯不會停擺

對於中芯一旦被實施出口管制可能的影響，顧文軍分析，在當前敏感的政治形勢下，中芯向海外購買設備材料可能遇到阻礙，中芯與美國客戶、部分國際客戶的合作將會受到嚴重影響，但中芯不會因此停擺。

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中芯國際是中國最大的芯片製造商，今年7月16日在上海科創板上市。在製程技術方面，中芯目前可對14納米芯片代工量產，落後台積電至少2個世代。

【知識庫：什麼是瓦聖納協議（The Wassenaar Arrangement）】

瓦聖納協議是一項由40個世界主要國家簽署，管制傳統武器及軍商兩用貨品出口的條約。

這個協定於1996年5月12日於荷蘭瓦聖納簽署，最初只有33個國家簽署。協定經過多次修訂，其中包括加入管制敏感性高科技輸往北韓、伊拉克等國家的條文。

現時40個簽署國包括：阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅地亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、南韓、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛文尼亞、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、英國和美國。

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責任編輯：鄧國強

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