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【中美角力】美國眾議院再推香港法案 供港人難民身份

國情動向 11:26 2020/10/02

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【中美角力 港區國安法】美國眾議院再推香港法案 供港人難民身份

美國國會眾議院外交委員會周四（1日）一致通過「香港人民自由和選擇法案」，推動美國為香港人提供「臨時保護身份」。美國政客在中國國慶71周年之際，再次利用香港議題推動法案，引起外界聯想。惟法案尚未在兩院全院闖關，美國傳媒亦報道，參議院議程已就大法官提名等事宜排滿，這部香港法案前景未明。

「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）由民主黨眾議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）、共和黨眾議員金青格（Adam Kinzinger）提出，要求美國政府為香港人提供「臨時保護身份」，並在移民政策上，將香港與中國內地移民分別對待，而非一兼視作中國公民處理。

臨時保護身份（Temporary Protected Status，TPS）是美國以戰亂或自然災害等原因，為個別國家和地區身在美國的居民，所開出的特別地位，容許他們在一段時間內於美國居留和工作。TPS目前適用於海地、薩爾瓦多、敘利亞、尼泊爾、洪都拉斯、也門、索馬里、蘇丹、尼加拉瓜，以及南蘇丹10國。

移除「一個中國」 美國民主黨新黨綱主張制裁香港

香港人民自由和選擇法案同時推動「國際合作為香港人提供難民地位」，尤其是那些在「抗議活動中發揮重要作用的人」，並加速處理遭到「政治迫害」的香港人。

法案獲眾議院外交委員會通過後，需求排期由眾議院全院表決，通過的話再轉交參議院表決，再通過後由總統簽署方能生效。

但美國之音報道，參議院現時議程已經排滿。參議院現時忙於美國最高法院大法官任命之爭，以及新冠疫情紓困法案等事，香港人民自由和選擇法案能否本議期結束前取得進展，是未知之數。

【港區國安法】交功課用代號 美國大學新招盡出避禁

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責任編輯：連兆鋒

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