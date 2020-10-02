美國大選選戰最後一個月倒數，選戰結果勢必牽動中美關係。縱輿論感覺中國傾向看到拜登當選，而非特朗普連任，不少聲音亦同意，拜登或特朗普執政對中國分別都不大，因為美國都會繼續與中國對抗。可是，外國傳媒拆局卻發現，美國民主、共和兩黨罕見的對華強硬共識，或者並非想像般的鐵板一塊；拜登假如入主白宮，也許始終對中國比較有利。

▲ 【美國大選與中國】兩黨其實並非一致反華？外媒拆局

美國兩黨現在可謂甚麼都談不成，除了反華。特朗普、拜登首場大選辯論亂狀再次反映，美國內部分裂恐怕已經無以復加。美國國會也一樣，關乎美國民生與內部事務的法案往往難以通過，相反，針對中國、「長臂管轄」香港、台灣、新疆、西藏的法案，卻獲兩黨一面倒支持。

美國兩黨遇上中國問題時罕見合作的現象，傳媒借來「華盛頓共識」（Washington Consensus；本指美國經濟發展模式宣揚至世界多國）來形容之。

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不過，英國廣播公司（BBC）卻對兩黨一致反華的新「華盛頓共識」提出疑問。文章引述美國著名漢學家、哈佛大學榮譽教授傅高義（Ezra Vogel）稱：「我們當中許多人認為，更強硬對待中國的華盛頓共識並不存在。」

傅高義去年與美國超過100位熟知中國和亞洲事務的人士聯署，發表題為《中國不是敵人》的公開信。中美關係智庫網站「中美印象」主編、美籍學者劉亞偉是其中之一。劉亞偉指出，美國兩黨對待中國的方式不盡相同，民主黨人更願意「分清反中不是反華人」，共和黨人則對「中國病毒」、「功夫病毒」等歧視語言熟視無睹。

劉亞偉續稱，如果民主黨執政，美國會團結更多盟國一起擠壓中國，而不是「單挑」，經濟上會改變單靠加徵關稅迫使中國改革經貿結構的方式，在氣候變化以至公共衛生問題上更會與中國合作。

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誰是美國最大敵人？ 兩黨並非都說中國

文章稱，剝去兩黨「對抗中國」的一層共識，深挖下去，展露出更多的會是分歧。甚至連哪個國家是美國首要對手，兩黨似乎也未有談妥。

蓋洛普（Gallup）近日民調顯示，31%共和黨人認為，中國是美國最大敵人，稱是俄羅斯的只有9%；民主黨人概念卻相反，只有12%視中國為最大敵人，多達43%人認為是俄羅斯。

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換句話說，拜登支持者雖然普遍仍視中國為敵人，但認為俄羅斯是更大的敵人。蓋洛普分析認為，特朗普愈是說中國，拜登就愈有動力越多提及俄羅斯，以此塑造敵人來迎合各自的選民。

拜登套路可測可控 特朗普盲拳無法捉摸

事實上，拜登與特朗普的執政風格難以相比，分析預期，兩人對華策略亦會截然不同。

聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）東亞系副教授馬釗這樣形容：「拜登老謀深算，與他博弈就像傳統武術套路比拼，有一定攻防手段與目標形式，成敗在可預測和可控範圍之內。特朗普則不可捉摸，與他競技更像綜合格斗搏擊，無規則、難以控制輕重，後果有更多偶然性，風險更大。」

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特朗普在位4年將中美關係弄成今日境地，馬釗認為，中國已經感到疲倦與困惑，不了解美國的競爭意圖，不明白美國的利益優選項，不清楚美國政策的底線，所以現時已放棄與特朗普政府溝通，以不變應萬變。

劉亞偉亦稱，特朗普政治上是個「還未出師的學徒」，不顧後果敢作敢為；拜登從參議員到副總統，跟中國打了幾十年交道，是個老手，會瞻前顧後，鑑於中美交惡後果嚴重，這並非壞事。

劉亞偉預期，拜登的外交團隊會更專業化，更注重政策評估及跨部門協商，更多徵求各利益集團反饋，反應在對華政策上，決策不會突如其來，只是政策持續時間也會更長。

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責任編輯：連兆鋒