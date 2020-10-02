▲ 【特朗普確診】或成美國大選10月驚奇 對中國好定壞

美國總統特朗普確診新冠肺炎，11月3日美國大選還有1個月，選情爆出震撼彈，或成為今屆大選的「10月驚奇」。特朗普確診需要隔離至少14天，意味特朗普在這選戰關鍵時刻無法四處遊走拉票。但與此同時，特朗普亦有相當機會就疫情加大力度攻擊中國，並為自己爭取同情票。特朗普確診勢影響選戰進程，只是對中美關係與中國好壞難料。

特朗普美國時間周五（2日）凌晨在Twitter公佈，自己與第一夫人梅拉尼婭新冠病毒檢測結果呈陽性，兩人會馬上開始隔離。「我們會度過這一關！」

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特朗普突然確診，除了使他難以繼續到各個州份拉票，亦可能令他錯失下一場總統候選人辯論。

美國疾控中心（CDC）指引表示，可能接觸過新冠病毒人士應該隔離14日。這意味特朗普需要至少隔離至10月15日，正是他預定與拜登再次辯論的日子。兩人首場辯論變為大混亂罵戰，民調稱不少美國人感到煩厭下，已有意見認為其餘兩場辯論前景未明，果真無法舉行的話，特朗普即喪失了再次取悅保守派基層票源的機會。

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輿論認為，中國更願意看到拜登入主白宮，不過，特朗普確診未必對他選情一邊倒不利。

特朗普即使在白宮隔離，他和競選團隊亦可運用多種手段向外界喊話，而「中國疫情責任論」肯定成為他的話柄。為了彌補無法外出拉票，宣傳攻勢很可能比之前更大，攻擊語言比之前更刺耳、更吸引眼球。

此外，特朗普確診前數日才與拜登同場對罵，「口沫橫飛」，兩人距離雖然超過6尺，但實際上不是很遠。假如特朗普確診牽連拜登，美國國內政治分裂有可能變得同仇敵愾，真正將矛頭毫無縣念地指向中國。

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責任編輯：連兆鋒