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【特朗普確診】胡錫進：賠上淡化疫情代價 影響他連任

國情動向 14:18 2020/10/02

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美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭確診新冠肺炎，需要隔離。特朗普確診後競選活動可能中斷，隨時成為影響美國大選的「10月驚奇」，同時牽動中美關係。《環球時報》總編胡錫進表示，特朗普賠上了淡化疫情代價，並可能連累他的競選。

【特朗普確診】胡錫進：賠上淡化疫情代價 影響他連任

特朗普美國時間周五（2日）凌晨在Twitter公佈確診後，胡錫進推文：

「特朗普總統賭博去淡化新冠病毒，他和第一夫人為此賠上了代價。這則新聞顯示了美國疫情之嚴重。這會為特朗普及美國形象帶來負面衝擊，以至可能同時拖累他尋求連任。」

（President Trump and the first lady have paid the price for his gamble to play down the COVID-19. The news shows the severity of the US' pandemic situation. It will impose a negative impact on the image of Trump and the US, and may also negatively affect his reelection.）

【特朗普確診】或成美國大選10月驚奇 對中國好定壞

美國新冠肺炎疫情全球最嚴重，至今逾700萬人確診，超過20.7萬人死亡，特朗普應對廣受批評。特朗普大選對手拜登日前在辯論中反問，美國人口只佔全球4%，為何疫情死亡人數佔世界20%。

【美國大選與中國】兩黨其實並非一致反華？外媒拆局

6條問答話你知  特朗普與拜登帶來不同中美關係

美國大選恐現10月驚奇 專家：中國拆招可自製驚奇

責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 選舉 疫情 傳染病 中美關係 中國 美國 總統大選 特朗普

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