【中美角力】崔天凱：中美關係遇罕見嚴重困難 反對新冷戰和脫鉤

▲ 崔天凱表示，堅決反對「新冷戰」和「脫鉤」，強調推動中美關係健康穩定發展的初心未變。

中美關係惡化之際，中國駐美大使崔天凱坦言，中美關係正經歷建交41年來罕見的嚴重困難，但中方堅決反對「新冷戰」和「脫鉤」，強調推動中美關係健康穩定發展的初心從未改變。

崔天凱當地時間周四（1日）出席國慶中秋活動，發表視像致辭提到，突如其來的疫情改變生活狀態，給各國國家治理和國際治理體系帶來前所未有的挑戰。人類社會比任何時候都更應踐行人民至上、生命至上的理念，秉持科學精神，展現團結協作的善意和智慧，相互友愛、相互扶持、同舟共濟。

推動中美關係初心不變

他稱，疫情是全人類的共同挑戰，沒有任何國家可以獨善其身，沉迷於冷戰思維和意識形態對抗沒有出路，只有加強國際協調合作、改革和完善國際治理才是人間正道。

崔天凱坦承，當前中美關係正經歷建交41年來罕見的嚴重困難。他指出，一些人企圖否定中美關係來之不易的發展成果，鼓動中美「脫鉤」，挑起意識形態對抗和「新冷戰」，嚴重損害中美人民根本利益。

他說，一個健康穩定的中美關係符合中美兩國利益，也是實現中華民族偉大復興、構建人類命運共同體的必然要求。中國對美政策保持高度穩定性和連續性，始終願本著善意和誠意發展對美關係，推動兩國關係走上不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的正確軌道，強調要攜手共克時艱。

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責任編輯：林佩怡

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