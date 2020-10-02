中央巡視組前巡視專員落馬　曾長期在王岐山手下工作

中央紀委國家監委周五（2日）公告，中央巡視組前副部級巡視專員董宏，涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查及監察調查。董宏曾長期在國家副主席王岐山手下工作，還曾擔任過中共元老、國務院前副總理薄一波的秘書，其在國慶長假期間突然「落馬」，被部份內地媒體形容為「重磅消息」。

網上公開資料顯示，現年66歲的 董宏是遼寧省海城市人，擁有經濟管理專業碩士學位。董宏在1983年起擔任中央顧問委員會秘書、研究室副主任，在時任 中顧委常務副主任的薄一波手下工作。至 1992年，董宏被派到廣東，出任佛山市市長助理，先後出任省政府發展研究中心主任、書記，省政府副秘書長等。

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及後他被調返北京，分別出任 市政府副秘書長、央文獻研究室副主任。在王岐山擔任中紀委書記期間，董宏多次出任巡視組副組長或組長，主導巡視上海復旦大學、中國電信等。2013年，中共十八大後在第二輪中央巡視中，董宏出任第二組副組長，進駐新華社。2017年， 董宏又 以中央巡視組組長、中央辦公廳調研室五組組長等身份參加紀檢工作。

據境外媒體指出，董宏是年初至今第15個受查的副部級高官。值得注意的是，與其他受查高官不同，本次中紀委的公告中，並未列出董宏的簡歷。

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責任編輯：陳建錫

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