  • 28°C
香港時間 : 20201002日 (五) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

騰訊砸逾2億人幣 每員工送1部2萬元華為5G摺疊機（有片）

經濟脈搏 17:04 2020/10/02

分享：

騰訊砸逾2億人幣 每員工送1部2萬元華為5G摺疊機

面對美國的科技封殺，中國企業相互力挺。據内媒報道，9月30日在騰訊PCG（平台與內容事業群）舉行的成立兩周年員工溝通會上，騰訊為1萬多名員工每人發送1部華為Mate Xs折疊機做為中秋節禮物，總值將近2億元（人民幣，下同）。

華為Mate Xs 5G手機今年初上市，官方售價為1萬6,999元起，是華為最貴的一款手機。但在台積電「斷供」後，這款手機目前大缺貨，市面上很難買到，市價已經飆升到2萬元以上。據《中國基金報》報道，騰訊PCG旗下1萬多名員工每個人都拿到定制版華為Mate Xs 5G版本1部，公司還附上留言：「團隊路上，感謝有你」、「放肆熱愛，勢如少年」。

報道稱，MATE Xs 5G是華為今年3月上市的一款折疊大螢幕手機，採華為最強的芯片「麒麟990」，螢幕尺寸為8英吋，內存組合是8+512G ，後置4個攝像頭。目前這部手機在淘寶的價格雖仍維持在1萬6,999元，但一周只賣3天，而且還限購。據稱，每次開賣放出的量都不超過100部。每周一三五的10時08分開搶，其他時間段都處於無貨狀態。

【中芯國際】美倘制裁中芯　內地學者推斷未必重手如華為（組圖）

【華為禁令】鴻蒙手機版2年前已做好 為了Google才不推出

事實上，送員工手機在騰訊早有先例。去年12月，因騰訊雲在第3季就完成了百億營收目標，騰訊雲團隊及技術工程事業群（TEG）團隊成每個人也獲得1部iPhone 11 Pro作為獎勵。

騰訊2018年9月30日進行公司第三次架構調整，並成立新的部門PCG，以推進互聯網平台和內容文化生態融合發展，在社交、長視頻、短視頻、信息流、新聞體育、影業動漫等領域展開業務布局，目前騰訊視頻付費會員數已突破1.14億。

《中國基金報》稱，除了員工福利佳，騰訊的薪資也讓人羨慕。財報顯示，截至今年6月底，騰訊員工數為7萬756名人，最近6個月總酬金成本達319.64億元。簡單平均下來，員工人均月薪高達7.5萬元。不過，財報上的人事成本還包括各項社會保險費、福利等非工資性支出，以及培訓等成本，因此員工實際領到的稅後收入應遠低於這個數字。

【華為禁令】德國傳收緊審查 變相讓華為出局 美施壓終奏效？

【華為禁令】美光：沒了華為大客  記憶芯片明年供應過剩

【華為禁令】孟晚舟律師要求中止引渡　披露最新申訴理由

【華為禁令】德為何不跟美國禁華為5G？德媒揭默克爾為了這個

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【華為5G】美次卿稱「華為是中國監控工具」促封殺 德國仍不拒之門外
2020/09/30
【華為5G】美次卿稱「華為是中國監控工具」促封殺 德國仍不拒之門外
【華為禁令】華為手機8月全球市率佔下降　三星重奪龍頭
2020/09/30
【華為禁令】華為手機8月全球市率佔下降　三星重奪龍頭
【華為禁令】德國傳收緊審查 變相讓華為出局 美施壓終奏效？
今日
【華為禁令】德國傳收緊審查 變相讓華為出局 美施壓終奏效？
【華為5G】中美5G攻防打到意大利　華為以此自證安全
今日
【華為5G】中美5G攻防打到意大利　華為以此自證安全
【華為禁令】鴻蒙手機版2年前已做好 為了Google才不推出
今日
【華為禁令】鴻蒙手機版2年前已做好 為了Google才不推出
騰訊 員工福利 組合 5G 營收 中秋節 美國 中國 華為 iPhone 11 Pro

下一篇文章

【華為5G】中美5G攻防打到意大利　華為以此自證安全
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】中美5G攻防打到意大利　華為以此自證安全
【華為5G】中美5G攻防打到意大利　華為以此自證安全
【中芯國際】美倘制裁中芯　內地學者推斷未必重手如華為（組圖）
【中芯國際】美倘制裁中芯　內地學者推斷未必重手如華為（組圖）
【中美角力】中企加速從美國撤退 新浪將從納斯達克下市
【中美角力】中企加速從美國撤退 新浪將從納斯達克下市
【TikTok】姆欽警告TikTok交易或泡湯：不符美國國安便關停
【TikTok】姆欽警告TikTok交易或泡湯：不符美國國安便關停
【華為禁令】鴻蒙手機版2年前已做好 為了Google才不推出
【華為禁令】鴻蒙手機版2年前已做好 為了Google才不推出
【華為禁令】美光：沒了華為大客 記憶芯片明年供應過剩
【華為禁令】美光：沒了華為大客 記憶芯片明年供應過剩