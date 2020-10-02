【特朗普確診】中國網絡沸騰：自導自演拉票吧？

▲ 【特朗普確診】特朗普與年輕女助手希克斯Hope Hicks確診新冠肺炎，成為網民談資，中國網絡尤其沸騰

美國總統特朗普確診新冠肺炎，需要隔離至少2周，對美國大選選情和中美關係都有潛在影響。特朗普近期攻擊中國不遺餘力，他確診消息傳來，中國內地網絡馬上沸騰起來。不少網民稱特朗普確診是給中國國慶「獻禮」，「新冠病毒給力」等。亦有段子笑稱這是特朗普自導自演，爭取選民支持的把戲。

特朗普長時間淡化疫情，又不願意載口罩，他今次更在親密年輕女助手希克斯（Hope Hicks）確診數小時後，證實中招，受到中外不少網民挖苦。內地網民在中美關係陷入前所未見低谷下，尤其對特朗普開炮。在新浪微博等平台上，不少人都拿特朗普確診當成談資。

有網民重提特朗普此前公開「建議」注射消毒劑醫治新冠肺炎：

「沒什麼是一瓶消毒水解決不了的問題。」

有人把中國女排電影《奪冠》海報二次創作：

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不少人除了笑特朗普和美國抗疫一塌糊塗，亦把美國情況與中國控疫相比：

「原以為今年美國總統不會祝我們國慶節快樂，沒想到他是通過這個方式。」

「感謝他，分享他悲慘的人生給我們看笑話，我也發自內心地祝願他們，從此以後，和美國這個國家一起，開始發爛，發臭！」

「美國的防疫工作，看來是吹彈可破，沒有特朗普說的那麼堅不可摧。厲害了我的國，我深深感受到我們的祖國是多麼偉大，祖國人民多麼團結。」

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也有網民拋出陰謀論，認為白宮早就暗中掌握了少量疫苗，特朗普是假裝確診，顯示自己與老百姓共命運同呼吸，過幾天就會沒事出來重啟經濟，令自己民望大漲：

「我覺得是煙霧彈，肯定打疫苗了。」

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但也有人提醒疫情不分國界，呼籲不要幸災樂禍：

「大家嘴下留德吧，病毒也不容易。」

有人則為拜登擔心，認為他日前與特朗普近距離激烈辯論，恐怕高危：

「川普大概率屁事沒有，瞌睡喬就不好說了，前天剛被川普唾沫星子噴完。」

特朗普現年74歲，拜登更已77歲，兩人都屬於疫情下較為脆弱的一群。各國現時統計之中，高齡長者感染新冠肺炎，死亡率普遍在10%以上。當然，特朗普與拜登能接觸到全美國最優秀的醫療服務，命運不能與平民相比。

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責任編輯：連兆鋒