【華為禁令】蓬佩奧：華為投資是「掠奪行為」 籲各國禁止

美國持續拉攏盟友封殺中國電訊設備巨頭華為。美國國務卿蓬佩奧表示，華為的投資不是正常的市場交易，而是「掠奪行為」，所有國家都應該禁止。

稍早到訪意大利的蓬佩奧，接受當地傳媒採訪時稱，華為的投資獲中國政府補貼，並非透明、自由的商業交易，亦是為中國國安機構服務，呼籲歐美聯手阻止中共的計劃。

▲ 蓬佩奧

蓬佩奧周三（9月30日）表示，他對中國計劃擴大其在意大利的經濟影響力感到擔憂，並警告意大利要保持警惕。意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）在聯合新聞發布會上表示，政府理解美國對先進5G技術發展的擔憂，表示將仔細審查所有合同。

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同一天，華為意大利分公司總裁Luigi De Vecchis指出，，華為準備接受徹底的審查，以證明其技術不會對使用華5G網絡設備的國家構成任何風險。他又強調，華為無意退出意大利市場，且正在考慮在能源等領域推出更多產品。

華為一直否認有關其設備可能用於間諜的指控。中國外交部亦多次批評美國蓄意抹黑和打壓華為。

英報告：華為產品有關鍵缺陷

不過，由英國政府及華為共同設立的華為網絡安全評估中心（HCSEC）周四（10月1日）發表報告，指在華為的固網寬頻產品中，發現因代碼質量不佳、運行系統老舊所導致的「關鍵性、面向用戶的漏洞」，英國營運商需要採取特別行動來緩解風險。

報告指出，華為修復了這一安全問題，沒有發現漏洞遭到利用，但當時修復引發新的、不同的重大問題，證明華為工程程序的缺陷仍在。報告認為，事件罕見，並具「國家重要性」，但英國國家網絡安全中心不認為所發現的缺陷，是由於中國國家干預所致。

華為回應外電時稱，華為是唯一一家面臨如此嚴苛安全監管的供應商，建議英國以同等嚴格的標準，評估所有供應商，以提升每家供應商的安全標準。此前，英國已禁華為參與5G網絡。

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責任編輯：林佩怡

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