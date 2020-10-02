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【華為5G】英國指華為沒充分解決設備安全問題 華為：漏洞非因中國干預

經濟脈搏 18:53 2020/10/02

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英國政府10月1日公布一份報告指，中國電訊設備商華為沒充分解決其在當地設備所存在的安全問題，該份報告或影響其他國家採用華為設備的決定。華為回應稱，英國評估顯示出華為的設備漏洞不是中國政府干預的結果。諾基亞近日就宣布將與英國電信達成5G設備協議，意味諾基亞將取代華為，向英國電信提供設備，並成為英國電信最大的電信設備供應商。

英國政府的有關報告由英國政府通訊總部（GCHQ）一名成員率領的審視委員會撰寫，內容提到GCHQ旗下的國家網絡安全中心（NCSC）指華為改善部分問題，但當局沒信心認為這些措施可以持久，因此委員會認為問題可能長遠影響英國的國家安全。

英國指華為沒充分解決設備安全問題 華為：漏洞非因中國干預

【華為禁令】蓬佩奧：華為投資是「掠奪行為」 籲各國禁止

騰訊砸逾2億人幣 每員工送1部2萬元華為5G摺疊機（有片）

英國廣播公司（BBC）指，委員會在2019年就華為的設備及軟件的標準提出嚴重質疑，而在最新的報告中亦繼續提出同樣疑問。華為雖然在2018年提出一個總值15億英鎊的五年計劃解決問題，不過委員會在最新的報告對華為可以如期修正問題抱懷疑態度，指有證據顯示有華為員工並沒有遵守公司指引。

華為周四回應稱，英國評估顯示出華為的設備漏洞不是中國政府干預的結果，「雖然我們的軟件改造過程還處於初級階段，但我們在提高軟件工程能力方面取得了一些進展。」

另一方面，Nokia於日前宣布取得英國電信的5G合約，正式取代華為5G網絡建設。Nokia未來將在倫敦、英格蘭中部地區和部份農村地區等，約1.16萬個無線網絡基站，提供5G設備和服務，意味覆蓋英國電信網絡的63%，不過其牽涉金額就未有對外公布。

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【華為5G】美欲逼葡萄牙封殺華為5G  葡總統這話回絕

責任編輯：游昊雲

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