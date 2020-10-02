美媒：中資10年收購大量歐洲企業　四成交易有北京身影

中國近年不斷加大對歐洲投資，美國媒體報道，中國政府在過去10年間以「股東」身份，多次涉入歐洲企業的併購案，在約650宗投資中近40%涉及中國國有或其轄下企業。由於歐洲缺乏嚴格審查制度，收購幾乎在無阻礙下通過。歐盟本月11日將執行新法例，預防外資帶來的風險，據指中國正是其首要防範對像。

《華爾街日報》引述荷蘭顧問公司Datenna BV研究指，在許多歐洲企業合併案和收購案中，中國政府的影響力實際上隱藏在層層所有權、複雜的股權結構中，並經濟透過企業旗下的歐洲子公司出面進行交易，同時北京也常向這類收購行為提供優惠補助措施。

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報道舉例指，數年前的歐元危機導致葡萄牙、希臘、意大利等南歐國家出售昂貴的基礎設施給中國，美國顧問公司榮鼎集團（Rhodium Group）發現，2010年到2020年上半年，中方在歐盟直接投資的1880億美元中，有56%來自國營企業。

▲ 輪胎製造商倍耐力被中國化工集團收購

另有追蹤中國資金流的私人研究員亦指出，在公開的收購案中，超過半數背後有中國國有企業的影子，如中國化工集團2015年收購意大利輪胎製造商倍耐力（Pirelli），明顯是國有企業所為，更不要說其他規模較小、未公開，以及由子公司出面收購的交易。

但歐洲沒有像美國海外投資委員會（Cfius）那樣有力、積極的系統，可基於國家安全疑慮擋下國際收購案。部份歐洲官員愈來愈擔心，歐洲企業會受制於外來影響力，喪失重要創新能力，尖端產業也蒙受侵害。歐洲審計院（ECA）本月一份報告指出，有關中國直接投資的官方資訊「不及時」及「零碎不全」。

對此，歐盟擬通過新法例來彌補缺失，以預防外資帶來的潛在安全問題。歐盟官員也敦促成員國不要因肺炎疫情導致的經濟萎縮，而賤賣國內企業。

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責任編輯：陳建錫

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