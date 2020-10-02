【國慶黃金周】假期首日公路堵 乘客下車打拳釣魚（有片）

內地經濟持續復甦。黃金周長假首日（1日），全國景點共接待國內遊客0.97億人次，實現旅遊收入766.5億元（人民幣，下同），遊客和收入與去年相比恢復約7成。同時，多地公路出現大塞車，有人下車打拳甚至釣魚。

料當日全國高速公路流量約5,400萬輛次

文旅部指，國慶中秋假期首日，全國共接待國內游客0.97億人次，按可比口徑按年恢復73.8%；實現旅遊收入766.5億元，按可比口徑按年恢復68.9%。

出行方面具體來看，全國鐵路發送旅客1,509萬人次，創疫情發生以來全國鐵路單日旅客發送量新高；全國民航計劃飛行班次14,941班，預計運送旅客167萬人次。此外，多地公路也因民眾出遊或返鄉而出現大塞車。交通運輸部指，截至1日12時，全國高速公路流量2,994.20萬輛次，預計當日全國高速公路流量約5,400萬輛次，按年增長3%左右。

許多網民分享自己的乘車「遭遇」，所上傳的圖片及影片顯示，公路上車輛大排長龍、密密麻麻，有乘客下車打拳，還有乘客下車釣魚。有人稱，3個小時僅走了100公里，仿佛遇上「遲到的春運」。還有網民感慨指，現時堵車情形與疫情時期形成鮮明對比，「終於回到了這個熱鬧的時候，記得過年時冷冷清清」，此言論得到不少網民點讚。

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責任編輯：尹航

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