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【中美角力】TikTok交易審批進展緩慢 傳可能延至大選後

國情動向 20:36 2020/10/02

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外電報道，有關TikTok交易審批進展緩慢，涉及公司正為審批持續到11月大選後做準備。

TikTok與甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（WalMart）的交易，仍未知能否成事。目前甲骨文等仍在敲定交易的條款細節，而彭博引述知情人士透露，TikTok母企字節跳動據報正在與美國監管機構合作，以解決安全擔憂問題。

據報，字節跳動正在與美國外商投資委員會（CFIUS）討論最終提案，任何協議都必須獲得該委員會的批准。現時仍未解決的幾個問題，包括數據安全性、新公司TikTok Global的中國所有權，以及可能的50億美元教育基金。

美國總統特朗普曾稱，如果未能在11月12日之前達成協議，TikTok將在美國停止運營。但報道引述知情人士表示，如果進入下個月，談判仍在進行，截止日期可能會改變。

消息指出，審批進展緩慢的部分原因，是需要敲定的細節多。更有一些知情人士說，TikTok Global的命運，在特朗普的優先事項清單上的位置下降。事實上，特朗普正尋求新的最高法院大法官人選獲得批准，並把精力放在他的連任競選。TikTok、甲骨文及CFIUS沒回應。

【TikTok】姆欽警告TikTok交易或泡湯：不符美國國安便關停

TikTok交易未明朗 美媒揭北京權衡兩件事 料「仍有談判空間」

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責任編輯：林佩怡

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