六大「百億級」項目停擺　國產芯片將爆爛尾潮？

為擺脫芯片（又稱晶片）技術劣勢，全國大力扶持半導體行業發展。但相關企業雨後春筍般出現之際，良莠不齊的問題也引發關注。新華社旗下周刊《瞭望》周四（1日）刊文指，在過去1年多，江蘇、四川、湖北、貴州及陝西的6個百億人民幣級別的半導體項目先後停擺，業界擔憂這波「造芯熱」將引發爛尾潮，令國家蒙受損失。文章批評部份地方政府輕率及無判斷力，易成「冤大頭」。文章事後被刪除，惟內地主流媒體廣泛轉載，大部份截至周五（2日）仍未下架。

▲ 德科碼的廠房工程陷入停擺

該周刊記者近日走訪部份停擺的半導體企業，包括位於南京的「德科碼（南京）半導體科技有限公司」廠房。2015年底成立的德科碼，規劃生產電源管理芯片、微機電系統芯片等，曾被比喻為「南京台積電」。但一期擬投資25億美元，實際到帳僅十份一，法人代表李睿長期以「尋覓投資人」為由不知所蹤，法院多次傳召無果。德科碼最終淪為欠薪、欠工程款、欠借款的項目。當地政府正尋找新的投資方，惟因資金、技術轉讓等複雜問題而未有進展。

▲ 華芯通的辦公大樓人去樓空

在四川成都設廠的「格芯（成都）集成電路製造有限公司」，是另一個停擺的百億項目，佔地近800畝的廠區如今被長達幾公里的綠色鋼絲網圍着，除了入口處有保安值守外，廠內空無一人。該公司2017年由美國芯片代工企業與成都市政府合作組建，規劃投資逾90億美元。在貴州貴安新區的「貴州華芯通半導體技術有限公司」，則是省政府2016年與美國芯片巨頭高通（Qualcomm）合作組建，計劃生產對產業生態要求極高的處理器（CPU），結果在去年宣布關停。

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由於半導體行業前景誘人，部份地方政府通過投資基金等方式，投入了大量資金、幫助興建廠房；本應主導投資的產業方卻出資極少，或以收取巨額技術授權費等名目收回出資，以零投資成為大股東。而成都格芯截至停擺前，所謂的運營主體只是一座製造工藝為180納米和130納米的芯片代工廠。

▲ 內地新註冊的芯片企業大增

北京半導體行業協會副秘書長朱晶指出，僅今年上半年，國內就有近20個地方簽約或動工興建半導體項目，規劃投資逾600億元。惟這些項目有八成落地在國內二三線，甚至四線城市，普遍是些半導體產業基礎薄弱、沒有相關項目建設經驗的地區，這些項目的可持續性，引發業界擔憂。另有業內人仕指出，國內半導體產業人才本已非常緊缺，很多被停擺項目挖走的人才，可能要經歷2至3年，甚至更久的蹉跎，他們很難再跟上技術發展，令業界受到直接損失。

文章引述政府招商人員指，「有的產業方瞄準政府的資金、土地等資源，周旋於多地抬高價碼；有的產業方包裝得高大上，但實際上缺少核心技術、團隊也不完整，如果一些地方政府輕率介入產業很容易被蒙蔽」。

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責任編輯：陳建錫

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