【特朗普確診】中國外交部：希望特朗普伉儷早日康復

美國總統特朗普與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）確診新冠肺炎，多國或地區政要致以慰問。路透社報道，中國外交部發言人稱，中方希望特朗普與夫人早日康復。

特朗普確診消息為全球投下震撼彈，中國網絡輿情沸騰，但官方表態相當謹慎，而外交部發言人上述回應，也未見官網或官媒引述。

中國官民表態不同調

至於《環球時報》總編輯胡錫進對事件評論未見激烈。他在微博表示，特朗普與夫人的確診消息令人遺憾，指其反映美國新冠疫情的嚴重程度。又稱特朗普一直試圖淡化疫情對美國的衝擊和影響，讓選民們忽視疫情的危害，他自己也長期拒絕戴口罩，防護不足。

胡錫進認為，事件對特朗普的選情應該是個負面因素。他並祝福特朗普夫妻能夠平安渡過這個難關。

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《新京報》亦是少數就特朗普確診發表學者評論文章的中國媒體。署名是吉林大學國際關係研究所副所長孫興傑的文章稱，這一事態非常符合美國大選「十月驚奇」的標準，但誰也沒有想到來自特朗普本人。

文章提到，不得不考慮另一種情況：如果特朗普病重，無法行使總統職權，應該怎麼辦？認為特朗普確診對其本人及美國政局，都將產生難以避免的影響，有觀察家甚至稱「這是美國政府有史以來面臨的最危險的時刻」。特朗普能否挺過這一時刻，關乎本人生命健康及美國政局走向，結果如何皆取決於特朗普病情進展。

責任編輯：林佩怡

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