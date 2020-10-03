▲ 英國跟美國 變相禁止中國留學生就讀「敏感」科目

英國繼美國後以國家安全為由，收緊留學限制，加強審查外國學生報讀英國大學「敏感科目」。英國外交部宣稱，英國歡迎中國在內所有外國學生前來學習，但「不會接受有損國家安全的合作項目」。英國《泰晤士報》指出，新規定下，數以百計中國研究生會受禁令影響。

此前，據英國學術技術批准計劃（ATAS）網站資料顯示，外國研究生申請人如若想要學習「武器項目」相關學科，需要事先申請特別專業許可證，接受安全審查。歐盟國家、瑞士、美國、加拿大、澳洲、新西蘭、日本、南韓、新加坡學生豁免審查。

英國10月1日起擴大審查範圍。外交、聯邦和發展辦公室（FCDO）推出新規則，審查範圍覆蓋至所有「國家安全」相關學科；申請者11月起還必須披露自己與軍方的關係。

《泰晤士報》報道，納入審查範圍學科包括「先進的常規軍事技術」，如飛機和網絡，還可能包括人工智能、化學、物理、數學、計算機科學，以及一系列工程課程。

特朗普軍師：中國留學生僅1%涉安全風險（組圖）

中國留學生回國難 在美最後兩小時在審問中度過

英國傳媒認為，新措施旨在針對中國留學生，預計會阻止數以百計中國學生赴英，而已經在英國的留學生，如果被認為存在風險，他們的簽證會被取消。

美英近期均以「國家安全」為由針對中國留學生。美國總統特朗普5月頒令，禁止「與中國軍方有關」中國留學生持和學者入境，華府其後吊銷了超過1,000名中國留學生和學者的簽證。

中國外交部稱，美方在中美人文交流領域採取一系列消極錯誤言行，與美方自我標榜的開放自由理念完全背道而馳；美國政府公然採取損害中國在美留學人員合法權益的措施，是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權，中方保留作出進一步反應的權利。

3個數據話你知 美國若限制華留學生會損失幾多

「美趕客華拒回」BBC：中國留學生進退維谷

美驅逐逾千中國留學生 外交部：赤裸裸政治迫害

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！

責任編輯：連兆鋒