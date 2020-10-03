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【特朗普確診】鬥爭放一邊 崔天凱華春瑩齊祝早日康復

國情動向 13:22 2020/10/03

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【特朗普確診】中美鬥爭放一邊 崔天凱華春瑩齊祝早日康復

美國大選2020倒數最後一個月，美國總統特朗普確診新冠肺炎，需由白宮轉至軍方醫院接受治療。特朗普確診為美國大選選情投下震撼彈，對手拜登也不得不停止攻擊表示慰問之餘，中美惡鬥也難得暫時歇一歇。中國外交部發言人華春瑩、中國駐美大使崔天凱雙雙祝福特朗普早日康復。

中國駐美大使崔天凱周日（3日）早上在Twitter推文，以中英雙語，祝特朗普與夫人梅拉尼婭早日康復：

「我向特朗普總統與第一夫人送上最好祝福，祝他們迅速全面康復。」

【特朗普確診】或成美國大選10月驚奇 對中國好定壞

前一晚，中國外交部發言人華春瑩也發推，對特朗普夫婦確診表示難過：

「很遺憾地得悉美國總統與第一夫人病毒測試結果陽性。希望他們兩人都能迅速全面痊癒、身體安康。」

74歲特朗普選前確診新冠肺炎，為美國大選注入一系列不明朗因素。特朗普預料缺席多場拉票活動，政治對手對他攻擊也要降火以顯風度。俄羅斯總統普京、北韓領袖金正恩、此前確診巴西總統博索納羅、英國首相約翰遜等多國領導人，均向特朗普表示祝福。

【特朗普確診】中國網絡沸騰：自導自演拉票吧？

但各地民間對特朗普確診反應均有顯著差別。特朗普持續輕視疫情終難逃確診，成為網絡輿論開涮對象。中國《環球時報》總編輯胡錫進未有幸災樂禍，但指出特朗普確診反映美國疫情之嚴重，他要為淡化疫情付上代價。

【特朗普確診】胡錫進：賠上淡化疫情代價 影響他連任

【特朗普確診】中國外交部：希望特朗普伉儷早日康復

【美國大選與中國】兩黨其實並非一致反華？外媒拆局

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責任編輯：連兆鋒

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