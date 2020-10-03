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【特朗普確診】總統未開聲 這名議員先炮轟中國

國情動向 18:06 2020/10/03

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【特朗普確診 中美角力】總統未開聲 參議員萊夫勒Kelly Loeffler先炮轟中國

美國總統特朗普確診新冠肺炎，衝擊美國大選選情。特朗普確診消息傳出，美國國內與國際社會各方都對他放下攻擊、送上祝福，而特朗普Twitter活動至今也轉趨低調，並向外界關心表示感謝。不過，美國共和黨一名參議員卻「擅自」率先向中國發炮，要求就美國疫情向中國「問責」，更暗示是中國刻意出手令特朗普染病。美國傳媒評論，這明顯是為了選情的政治操作。

共和黨佐治亞州聯邦參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）周五（2日）晚在Twitter推文，公開將特朗普確診一事，與中國扯上關係：

「記住：中國給了我們的總統和第一夫人這病毒。」

（Remember: China gave this virus to our President @realDonaldTrump and First Lady @FLOTUS .）

萊夫勒更模彷特朗普在Twitter常見的全大寫作風，高呼：

「我們一定要他們負責。」

（WE MUST HOLD THEM ACCOUNTABLE.）

【特朗普確診】中國國家主席習近平致電慰問

【特朗普確診】鬥爭放一邊 崔天凱華春瑩齊祝早日康復

萊夫勒的出位言論引起傳媒關注，美國有線新聞網（CNN）指出，特朗普染病途徑現時還不清楚，但外界知道他和女助手希克斯（Hope Hicks）很密切，而希克斯在同一天比特朗普早些確診新冠肺炎。

CNN批評，萊夫勒顯然知道自己所講「中國給了特朗普病毒」錯誤，她這樣做是利用特朗普確診一事製造文章，向選民顯示自己對中國「很強硬」。

【特朗普確診】或成美國大選10月驚奇 對中國好定壞

萊夫勒現年49歲，她從空缺補選獲得佐治亞州參議員一職，今年初才上任。萊夫勒11月3日美國大選當日面臨再一次特別選舉，需要和多名候選人競逐，獲得多數選票方能保住參議員身份。

萊夫勒大打右翼牌，在競選廣告中自稱「比匈奴王阿提拉（Attila the Hun）更保守」。她上任不足一年已惹起不少爭議，包括涉嫌依靠內幕消息，在美國疫情大爆發、股市急挫前拋售股票圖利，以及就黑人人權運動風波，與她有份持有的女子美職籃（WNBA）球隊亞特蘭大美夢（Atlanta Dream）爆發衝突。

事實上，特朗普確診後，美國國內外多方都暫時放下分歧，暫時展現難得的團結。拜登沒再攻擊並慰問特朗普。中國國家主席習近平亦祝福特朗普、第一夫人梅拉尼婭早日康復。

【特朗普確診】中國網絡沸騰：自導自演拉票吧？

【特朗普確診】胡錫進：賠上淡化疫情代價 影響他連任

【美國大選與中國】兩黨其實並非一致反華？外媒拆局

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責任編輯：連兆鋒

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