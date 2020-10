【特朗普確診】總統未開聲 這名議員先炮轟中國

▲ 【特朗普確診 中美角力】總統未開聲 參議員萊夫勒Kelly Loeffler先炮轟中國

美國總統特朗普確診新冠肺炎,衝擊美國大選選情。特朗普確診消息傳出,美國國內與國際社會各方都對他放下攻擊、送上祝福,而特朗普Twitter活動至今也轉趨低調,並向外界關心表示感謝。不過,美國共和黨一名參議員卻「擅自」率先向中國發炮,要求就美國疫情向中國「問責」,更暗示是中國刻意出手令特朗普染病。美國傳媒評論,這明顯是為了選情的政治操作。

共和黨佐治亞州聯邦參議員萊夫勒(Kelly Loeffler)周五(2日)晚在Twitter推文,公開將特朗普確診一事,與中國扯上關係:

「記住:中國給了我們的總統和第一夫人這病毒。」

(Remember: China gave this virus to our President @realDonaldTrump and First Lady @FLOTUS .)

萊夫勒更模彷特朗普在Twitter常見的全大寫作風,高呼:

「我們一定要他們負責。」

(WE MUST HOLD THEM ACCOUNTABLE.)

萊夫勒的出位言論引起傳媒關注,美國有線新聞網(CNN)指出,特朗普染病途徑現時還不清楚,但外界知道他和女助手希克斯(Hope Hicks)很密切,而希克斯在同一天比特朗普早些確診新冠肺炎。

CNN批評,萊夫勒顯然知道自己所講「中國給了特朗普病毒」錯誤,她這樣做是利用特朗普確診一事製造文章,向選民顯示自己對中國「很強硬」。

萊夫勒現年49歲,她從空缺補選獲得佐治亞州參議員一職,今年初才上任。萊夫勒11月3日美國大選當日面臨再一次特別選舉,需要和多名候選人競逐,獲得多數選票方能保住參議員身份。

萊夫勒大打右翼牌,在競選廣告中自稱「比匈奴王阿提拉(Attila the Hun)更保守」。她上任不足一年已惹起不少爭議,包括涉嫌依靠內幕消息,在美國疫情大爆發、股市急挫前拋售股票圖利,以及就黑人人權運動風波,與她有份持有的女子美職籃(WNBA)球隊亞特蘭大美夢(Atlanta Dream)爆發衝突。

事實上,特朗普確診後,美國國內外多方都暫時放下分歧,暫時展現難得的團結。拜登沒再攻擊並慰問特朗普。中國國家主席習近平亦祝福特朗普、第一夫人梅拉尼婭早日康復。

