【十一黃金周】內地今年電影票房突破100億 八佰奪冠

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美媒：中資10年收購大量歐洲企業 四成交易有北京身影
內地十一黃金周假期，持續帶動民眾外出消費。電影數據商燈塔專業版實時資料顯示，截至周六（3日）期間，內地今年以來電影總票房突破100億元人民幣，總觀影人次2.71億，累計場次達2648萬。
《新京報》報道， 《八佰》、《姜子牙》和《我和我的家鄉》分別成為年度上映新片票房排名前三，票房分別為30.66億元、7.69億元及6.66億元。
|2020年內地上映新片票房Top10
|1《八佰》30.66億
|2《姜子牙》7.69億
|3《我和我的家鄉》6.66億
|4《我在時間盡頭等你》5.05億
|5《信條》4.47億
|6《奪冠》4.16億
|7《花木蘭》2.77億
|8《急先鋒》1.53億
|9《多力特的奇幻冒險》1.36億
|10《變身特工》1.03億
內地近期經濟有反彈趨勢，惟新冠肺炎疫情影響下，今年電影票房成績大打折扣。國家電影局統計顯示，內地2019年電影總票房達到642.66億元，按年升5.4%。
《八佰》自封「年度票房全球冠軍」 網民：因疫情得第一光榮嗎？
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責任編輯：連兆鋒