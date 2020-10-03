內地十一黃金周假期，持續帶動民眾外出消費。電影數據商燈塔專業版實時資料顯示，截至周六（3日）期間，內地今年以來電影總票房突破100億元人民幣，總觀影人次2.71億，累計場次達2648萬。

▲ 【十一黃金周】內地今年電影票房突破100億 八佰奪冠

《新京報》報道， 《八佰》、《姜子牙》和《我和我的家鄉》分別成為年度上映新片票房排名前三，票房分別為30.66億元、7.69億元及6.66億元。

2020年內地上映新片票房Top10 1《八佰》30.66億 2《姜子牙》7.69億 3《我和我的家鄉》6.66億 4《我在時間盡頭等你》5.05億 5《信條》4.47億 6《奪冠》4.16億 7《花木蘭》2.77億 8《急先鋒》1.53億 9《多力特的奇幻冒險》1.36億 10《變身特工》1.03億

內地近期經濟有反彈趨勢，惟新冠肺炎疫情影響下，今年電影票房成績大打折扣。國家電影局統計顯示，內地2019年電影總票房達到642.66億元，按年升5.4%。

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責任編輯：連兆鋒