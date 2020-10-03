▲ 台媒：解放軍軍艦現身台灣東部花蓮外海 離岸30浬（資料圖片）

兩岸局勢持續緊張。台灣傳媒報道，解放軍軍艦在台灣東部花蓮對開海域出現，距離台灣30海里（約56公里），「這次接近一點」。解放軍軍機據報亦連續3天在台灣附近空域活動。

中央社周六（3日）引述台灣軍方人士報道，解放軍1艘軍艦周五（2日）凌晨出現在宜蘭、花蓮縣外海30海里，距離毗連區（台灣稱鄰接區）水域6海里，該艦周六已向北航行。

報道稱，解放軍軍艦9月17日也曾出現台灣東部外海，距離花蓮小清水約39海里。

歐陽娜娜央視國慶晚會唱《我的祖國》 台「依規查處」（有片）

毗連區是介乎領海與公海之間水域。領海自領海基線起向外擴展12海里，接着另外12海里水域就是毗連區。

台軍人士表示，只要海軍偵測到東部海域有解放軍情報船，或是不明船艦靠近，基隆港的海軍131艦隊就會派出錦江級巡邏艦嚴密監控。

兩岸會否開戰？學者：大陸軍事活動「宣告單位」藏玄機

另一方面，《自由時報》引述民間軍事迷指，解放軍軍機周日上午在台灣西南空域活動，進入台方防空識別區，是為本月以來連續3天。報道稱飛機應為反潛型號運-8飛機，台空軍「照例廣播驅離」。

台灣防務部門指，台海周邊海空目前狀況正常。「台軍運用聯合情監偵作為，都能充分掌握且即時應處。」

解放軍近日在台海附近實戰化演練。中國國防部強調，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動，針對的是外部勢力干涉，和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，任何勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，解放軍必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。

國台辦：海峽中線不存在 九二共識是兩岸對話前提

解放軍曝10枚導彈齊發震撼畫面 向美台舉紅牌（組圖，有片）

美國保證出兵可阻大陸武統台灣？美專家：已錯了3次

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！

責任編輯：連兆鋒