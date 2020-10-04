▲ 【特朗普確診】內媒：對中國不好 「苦情」或逆轉選戰

美國總統特朗普確診新冠肺炎，成為2020年美國大選「10月驚奇」。特朗普確診成為各地網民開涮話柄，中國內地網絡更是「一片歡騰」。但內地傳媒分析認為，特朗普確診新冠新冠肺炎，對中國可能並非好事，因為特朗普不排除能以「苦情戲」逆轉美國大選選戰。

特朗普周末轉至華盛頓郊區的一家軍事醫療中心治療，他發布短片，稱自己抵達時身體略有不適，但現在狀況良好。白宮表示，特朗普症狀輕微，對他迅速康復感到樂觀。其他2大關鍵人物未有染病，副總統彭斯，以及民主黨總統候選人拜登檢測結果都呈陰性。

《三聯生活周刊》文章指出，若拋開個人情緒本能反應，從國家層面來看，特朗普確診新冠肺炎，對中國而言並不算是一個好消息。

文章稱，特朗普確診帶來的最直接衝擊，就是增加了美國大選的不確定性。

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特朗普一個月後敗選原本是「相對大概率事件」。特朗普民調至今大幅落後拜登，文章形容，他甚至已經開始為可能到來的敗選做準備，拒絕承諾和平交接權力。

但是，特朗普意外確診新冠，使得大選出現了更多變數。文章稱，如果特朗普痊癒，能夠以74歲高齡戰胜新冠肺炎，他在美國人心目中的形象可大大提升，在競選最後關頭可能爭取到很多同情分。在世界政壇的大選歷史上，以「苦情戲」逆轉大結局的現象並不少見。「如果特朗普實現翻盤，意味著中國在接下來4年時間裏還要繼續和他打交道。」

文章續稱，從另外一種可能來看，如果特朗普因為病情惡化，無法在最後一個月正常參加競選，結果拜登輕鬆「躺贏」，對中國來說其實也算不上好消息。因為，美國兩黨對中國強硬在疫情爆發後空前一致，疫情和中國是大選繞不開的主題，如此背景下，寄拜登上台就可以改變中美關係，並不現實。

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責任編輯：連兆鋒