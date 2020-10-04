【中美角力】布蘭斯塔德卸任駐華大使 今啟程返美（組圖）

▲ 布蘭斯塔德卸任駐華大使

美國駐華大使館周日（4日）公布，布蘭斯塔德（Terry Branstad）已結束駐華大使工作，當日與夫人啟程返回美國艾奧瓦州的家鄉。大使館微博上載兩人的告別影片，布蘭斯塔德在片中表示，美中關係處於充滿挑戰的時刻，美方正重新平衡關係，使雙方更公平及對等。

布蘭斯塔德還提到，他對中國人民及中國文化的讚賞絲毫未變，他在中國吃過一些最好的美食，甚至學會包餃子，亦到過26個省份和地區。他認為與中國人見面、聽他們的故事，是大使工作的一大榮幸，他將永遠不會忘記。他最後在片尾以中文說出「謝謝，後會有期」。

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中美關係惡化之際 美駐華大使布蘭斯塔德突辭職

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布蘭斯塔德2017年獲提名駐華大使，至上月在兩國關係緊張之際宣布離職，引起各方猜測。布蘭斯塔德其後表示卸任是基於家庭和個人理由。中國官媒《環球時報》引述分析指，美國近期對華政策愈趨強硬，布蘭斯塔德覺得自己能夠發揮的空間縮水，或因就此提出辭職。

另外，在宣布卸任前，布蘭斯塔德曾向中國官媒《人民日報》投稿，擬講述美國企業、外交人員、記者等在華遭受的不公平對待，卻被以「內容漏洞百出，與事實嚴重不符」為由拒絕。事件一度引起兩國官方「口水戰」，但未知是否與他卸任有關。

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責任編輯：陳建錫

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