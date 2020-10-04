▲ 【美國大選】拜登當選照圍中國「得歐洲者得天下」

美國大選2020選戰踏入最後一個月，美國總統特朗普確診新冠肺炎，為大選注入更多變數。坊間普遍認為，中國在今屆美國大選傾向支持民主黨候選人拜登，不願在未來4年繼續對住特朗普。但分析認為，期望拜登當選會改變美國敲打中國作風，並不切實際；無論誰主白宮，中美惡鬥都會繼續，而「得歐洲者得天下」。

內地《三聯生活周刊》文章表示，很多人認為，中國現在面臨前所未有的外部壓力，罪魁禍首就是特朗普，是他首先對中國發起了貿易戰，然後又對中國的高科技產業極限封殺，對中國實施全方位圍堵，所以如果特朗普下台，中國的外部壓力就會減輕很多。

但文章指出，這顯然錯誤理解了中美衝突的源頭。中國面臨的外部壓力，並非特朗普一個人所造成，即使特朗普落選，拜登成為美國總統，中美關係也不會因為總統人選更迭而緩解。「指望特朗普落選，中國的外部環境就會好轉，這只是不切實際的幻想。」

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美國民主、共和兩黨諸多撕裂，對華強硬卻高度一致。文章稱，美國現在有個講法叫「華盛頓共識」（Washington Consensus），這原是經濟學術語，指以美國為主的經濟學家，為發展中國家經濟發展開出的一劑經濟藥方；華盛頓共識如今卻有了全新的含義，說的是美國兩黨對中國持強硬態度的外交政策，形成了高度共識。

「尤其在今年新冠疫情之後，這種共識更是空前一致。今年的美國大選，新冠疫情和中國是繞不開的兩大主題，在這樣的背景下，寄希望於美國總統換人就可以改變中美關係，顯然並不現實。」

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拜登遏中國戰略不會變 變的只是手段

文章認為，人們覺得特朗普連任會對中國更為不利，主要是因為特朗普不按常理出牌，而且經常口無遮攔放出狠話。拜登陣營則對特朗普這種做法不以為然，認為他只會言語上嚇唬，但在實際行動軟弱，所以拜登當選總統，他們對華會更加強硬。

其實，美國的對華政策趨向強硬，早在奧巴馬時期就已經開始。文章提及，奧巴馬提出亞太再平衡，目的就是為了遏制中國崛起，標誌性事件就是打造跨太平洋夥伴關係協定（TPP），在世貿組織（WTO）框架之外架空中國。只是特朗普沒有足夠耐性，退出了TPP而採取更直接的手段，展開中美貿易戰甚至宣揚中美脫鉤。

文章直言，如果拜登勝選，美國遏制中國戰略不會有實質變化，區別只在於遏制手段會有所不同。特朗普貿易戰如狂風驟雨，拜登陣營認為這只是自損美國，卻沒獲得太大回報；拜登則會聯合美國傳統盟友一起圍堵中國，和奧巴馬時期戰略一脈相承。

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爭取歐洲反華 拜登威脅比特朗普更大

文章繼稱，當前中美角力進入最微妙的時刻，在很多國際問題專家看來，決定勝負的關鍵其實取決於歐洲。「中美之間誰能獲得歐洲的支持，勝負的天平就會傾向哪一邊，可謂得歐洲者得天下。」

特朗普行事乖張，美國和歐洲盟友漸行漸遠；拜登試圖重新聯合盟友圍堵中國，某種意義上講，對中國的威脅可能比特朗普更大。拜登若然成功，那是中國更不願意看到的局面。

不過，文章並未提及，歐洲近期有意「自立門戶」成為中美以外第三勢力，拒絕選邊站的趨勢。即使拜登入主白宮有望修補美歐關係，美國當前政治分野恐怕也難以扭轉，與特朗普相似的民粹政治家在4年或8年後重掌美國，再走「美國優先」之路的可能無不排除。這也是歐洲有意擺脫依賴美國的原因，歐洲與中美任何一方聯手對抗另一方的機會相信不大。

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只有美國不視中國崛起威脅 衝突方休

至於中美會否走向戰爭。文章稱，崛起大國和守成大國之間並非一定要爆發衝突，所謂「修昔底德陷阱」不是必然，例如英美頭號大國換位就沒有衝突，主因美國二戰後崛起對英國沒有威脅，反而符合英國利益；現在中國大概10年左右，經濟總量就料會超過美國，所以美國必須要延緩甚至阻止這趨勢成為現實。

文章繼而指出，從今天的中美關係來看，除非美國能夠感受到，中國的崛起不是威脅，而且更符合美國利益，否則，中美關係不可能複制當年美英關係的走勢。所以對中國而言，無論特朗普還是拜登當選總統，本質上都沒有太大的區別。

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責任編輯：連兆鋒