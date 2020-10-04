  • 29°C
香港時間 : 20201004日 (日) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】拜登當選照圍中國「得歐洲者得天下」

國情動向 17:29 2020/10/04

分享：

【美國大選】拜登當選照圍中國「得歐洲者得天下」

美國大選2020選戰踏入最後一個月，美國總統特朗普確診新冠肺炎，為大選注入更多變數。坊間普遍認為，中國在今屆美國大選傾向支持民主黨候選人拜登，不願在未來4年繼續對住特朗普。但分析認為，期望拜登當選會改變美國敲打中國作風，並不切實際；無論誰主白宮，中美惡鬥都會繼續，而「得歐洲者得天下」。

內地《三聯生活周刊》文章表示，很多人認為，中國現在面臨前所未有的外部壓力，罪魁禍首就是特朗普，是他首先對中國發起了貿易戰，然後又對中國的高科技產業極限封殺，對中國實施全方位圍堵，所以如果特朗普下台，中國的外部壓力就會減輕很多。

但文章指出，這顯然錯誤理解了中美衝突的源頭。中國面臨的外部壓力，並非特朗普一個人所造成，即使特朗普落選，拜登成為美國總統，中美關係也不會因為總統人選更迭而緩解。「指望特朗普落選，中國的外部環境就會好轉，這只是不切實際的幻想。」

【特朗普確診】內媒：對中國不好 「苦情」或逆轉選戰

美國民主、共和兩黨諸多撕裂，對華強硬卻高度一致。文章稱，美國現在有個講法叫「華盛頓共識」（Washington Consensus），這原是經濟學術語，指以美國為主的經濟學家，為發展中國家經濟發展開出的一劑經濟藥方；華盛頓共識如今卻有了全新的含義，說的是美國兩黨對中國持強硬態度的外交政策，形成了高度共識。

「尤其在今年新冠疫情之後，這種共識更是空前一致。今年的美國大選，新冠疫情和中國是繞不開的兩大主題，在這樣的背景下，寄希望於美國總統換人就可以改變中美關係，顯然並不現實。」

【美國大選與中國】兩黨其實並非一致反華？外媒拆局

拜登遏中國戰略不會變 變的只是手段

文章認為，人們覺得特朗普連任會對中國更為不利，主要是因為特朗普不按常理出牌，而且經常口無遮攔放出狠話。拜登陣營則對特朗普這種做法不以為然，認為他只會言語上嚇唬，但在實際行動軟弱，所以拜登當選總統，他們對華會更加強硬。

其實，美國的對華政策趨向強硬，早在奧巴馬時期就已經開始。文章提及，奧巴馬提出亞太再平衡，目的就是為了遏制中國崛起，標誌性事件就是打造跨太平洋夥伴關係協定（TPP），在世貿組織（WTO）框架之外架空中國。只是特朗普沒有足夠耐性，退出了TPP而採取更直接的手段，展開中美貿易戰甚至宣揚中美脫鉤。

文章直言，如果拜登勝選，美國遏制中國戰略不會有實質變化，區別只在於遏制手段會有所不同。特朗普貿易戰如狂風驟雨，拜登陣營認為這只是自損美國，卻沒獲得太大回報；拜登則會聯合美國傳統盟友一起圍堵中國，和奧巴馬時期戰略一脈相承。

【特朗普確診】總統未開聲 這名議員先炮轟中國

爭取歐洲反華 拜登威脅比特朗普更大

文章繼稱，當前中美角力進入最微妙的時刻，在很多國際問題專家看來，決定勝負的關鍵其實取決於歐洲。「中美之間誰能獲得歐洲的支持，勝負的天平就會傾向哪一邊，可謂得歐洲者得天下。」

特朗普行事乖張，美國和歐洲盟友漸行漸遠；拜登試圖重新聯合盟友圍堵中國，某種意義上講，對中國的威脅可能比特朗普更大。拜登若然成功，那是中國更不願意看到的局面。

不過，文章並未提及，歐洲近期有意「自立門戶」成為中美以外第三勢力，拒絕選邊站的趨勢。即使拜登入主白宮有望修補美歐關係，美國當前政治分野恐怕也難以扭轉，與特朗普相似的民粹政治家在4年或8年後重掌美國，再走「美國優先」之路的可能無不排除。這也是歐洲有意擺脫依賴美國的原因，歐洲與中美任何一方聯手對抗另一方的機會相信不大。

中歐關係壞極有限？德國新總理熱門：應對中國要現實

德國也宣佈「印太戰略」 中國歐洲關係面臨大考

只有美國不視中國崛起威脅 衝突方休

至於中美會否走向戰爭。文章稱，崛起大國和守成大國之間並非一定要爆發衝突，所謂「修昔底德陷阱」不是必然，例如英美頭號大國換位就沒有衝突，主因美國二戰後崛起對英國沒有威脅，反而符合英國利益；現在中國大概10年左右，經濟總量就料會超過美國，所以美國必須要延緩甚至阻止這趨勢成為現實。

文章繼而指出，從今天的中美關係來看，除非美國能夠感受到，中國的崛起不是威脅，而且更符合美國利益，否則，中美關係不可能複制當年美英關係的走勢。所以對中國而言，無論特朗普還是拜登當選總統，本質上都沒有太大的區別。

蓬佩奧被落面？教廷說中梵協議跟美國沒丁點關係

【特朗普確診】或成美國大選10月驚奇 對中國好定壞

崔天凱：中美關係遇罕見嚴重困難 反對新冷戰和脫鉤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！

責任編輯：連兆鋒

相關文章

六大「百億級」項目停擺　國產芯片將爆爛尾潮？
今日
六大「百億級」項目停擺　國產芯片將爆爛尾潮？
【華為禁令】鴻蒙手機版2年前已做好 為了Google才不推出
2020/10/02
【華為禁令】鴻蒙手機版2年前已做好 為了Google才不推出
美媒：中資10年收購大量歐洲企業　四成交易有北京身影
2020/10/03
美媒：中資10年收購大量歐洲企業　四成交易有北京身影
台媒：解放軍軍艦現身台灣東部花蓮外海 離岸30浬
今日
台媒：解放軍軍艦現身台灣東部花蓮外海 離岸30浬
英國跟美國 變相禁止中國留學生就讀「敏感」科目
今日
英國跟美國 變相禁止中國留學生就讀「敏感」科目
地緣政治 外交 選舉 中美關係 中歐關係 中國 美國 拜登 特朗普 總統大選

上一篇文章

【十一黃金周】假期首3天 內地旅遊收入逾2000億元

下一篇文章

【中美角力】美不受理共產黨員移民 胡錫進：讓中國留住人才
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【特朗普確診】或成美國大選10月驚奇 對中國好定壞
【特朗普確診】或成美國大選10月驚奇 對中國好定壞
【特朗普確診】中國國家主席習近平致電慰問
【特朗普確診】中國國家主席習近平致電慰問
【特朗普確診】總統未開聲 這名議員先炮轟中國
【特朗普確診】總統未開聲 這名議員先炮轟中國
蓬佩奧被落面？教廷說中梵協議跟美國沒丁點關係
蓬佩奧被落面？教廷說中梵協議跟美國沒丁點關係
台媒：解放軍軍艦現身台灣東部花蓮外海 離岸30浬
台媒：解放軍軍艦現身台灣東部花蓮外海 離岸30浬
英國跟美國 變相禁止中國留學生就讀「敏感」科目
英國跟美國 變相禁止中國留學生就讀「敏感」科目