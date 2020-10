【中美角力】美不受理共產黨員移民 胡錫進：讓中國留住人才

針對美國公民及移民服務局2日發政策指引,明文指出凡申請移民的共產黨員,都不會獲受理,《環球時報》總編輯胡錫進在推特指出,中國有許多傑出的人才是共產黨員。美國的決定消除了他們的幻想,這有助於在中國留住更多的人才。

美國公民及移民服務局的通告指,相關政策指引據美國國會通過的議案提出,以保障美國安全;除非有豁免,任何或曾經是共產黨及其他極權政黨成員身份,只要有移民傾向的外國人,都是不允許進入美國的,移民局官員皆可依此新規拒絕核准其調整身分。例如人在美國境內的共產黨員,申請將身份調整為合法永久居民的身份時,將有可能不會通過綠卡申請。

通告指,此新增內容,主要是開始嚴格執行聯邦移民法的要求。也就是說,相關政策新規將阻止中共黨員在美國獲得綠卡或移民身份。《紐約時報》7月時曾引述知情者稱,美國政府考慮禁止中共黨員入境美國,當時許多人認為美國限制與中共黨員往來的法案或不會短期內實施。而根據中國今年公佈的數據,現存註冊的中共黨員人數為9191.4萬人。

針對美國的新政策,胡錫進在推特指出,中國有許多傑出的人才是共產黨員。美國的決定消除了他們的幻想,這有助於在中國留住更多的人才,非黨員也會減少移民美國的興趣。

Many outstanding talents in China are Communist Party members. The decision by the US helps keep more talents in China since it takes out their illusion. Not bad. What’s more, non-CPC members now have much less interest in immigrating to the US.