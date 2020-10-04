【十一黃金周】假期首3天 內地旅遊收入逾2000億元

內地新冠肺炎疫情受控，十一長假期旅遊消費復甦。據文化和旅遊部數據中心測算，假期前3天（10月1-3日），全國共接待遊客3.16億人次，實現旅遊收入超過2000億元（人民幣，下同），以此推算收入按年恢復近7成。

多地景區迎來旅遊小高峰，昨日（3日）北京八達嶺長城景區門票一早售罄，是恢復開放半年多以來首次出現賣光門票情況，景區啟動紅色預警一級響應預案。防疫之下，八達嶺長城景區控制單日接待遊客量不超過最佳承載量的75%，即每日最佳接待量為48,750人次。

廣州白雲山景區昨日多達4.8萬人次入場，有遊客抱怨，乘搭纜車登山需等候1個半小時，並直言「還不如回家打麻雀」。另外，四川峨眉山景區金頂昨亦限流，發往雷洞坪的上行觀光車票單日限額為兩萬張。

十一檔期 票房暫超21億

此外，內地電影市場恢復，貓眼數據顯示，截至今日（4日）下午6時，內地十一檔票房超過21億元，其中「全面建成小康社會收官之年」的主旋律電影《我和我的家鄉》，以及3D動畫《姜子牙》，上映4天累計票房各逾10億元。

值得注意，在十一檔期助力之下，2020年內地電影票房昨日突破100億元，票房頭3名都是國產影片，抗日戰爭片《八佰》以超過30億票房排第一，《姜子牙》及《我和我的家鄉》排在其後。

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責任編輯：林佩怡

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