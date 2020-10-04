  • 29°C
香港時間 : 20201004日 (日) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十一黃金周】假期首3天 內地旅遊收入逾2000億元

國情動向 18:07 2020/10/04

分享：

內地新冠肺炎疫情受控，十一長假期旅遊消費復甦。據文化和旅遊部數據中心測算，假期前3天（10月1-3日），全國共接待遊客3.16億人次，實現旅遊收入超過2000億元（人民幣，下同），以此推算收入按年恢復近7成。

多地景區迎來旅遊小高峰，昨日（3日）北京八達嶺長城景區門票一早售罄，是恢復開放半年多以來首次出現賣光門票情況，景區啟動紅色預警一級響應預案。防疫之下，八達嶺長城景區控制單日接待遊客量不超過最佳承載量的75%，即每日最佳接待量為48,750人次。

廣州白雲山景區昨日多達4.8萬人次入場，有遊客抱怨，乘搭纜車登山需等候1個半小時，並直言「還不如回家打麻雀」。另外，四川峨眉山景區金頂昨亦限流，發往雷洞坪的上行觀光車票單日限額為兩萬張。

十一檔期 票房暫超21億

此外，內地電影市場恢復，貓眼數據顯示，截至今日（4日）下午6時，內地十一檔票房超過21億元，其中「全面建成小康社會收官之年」的主旋律電影《我和我的家鄉》，以及3D動畫《姜子牙》，上映4天累計票房各逾10億元。

值得注意，在十一檔期助力之下，2020年內地電影票房昨日突破100億元，票房頭3名都是國產影片，抗日戰爭片《八佰》以超過30億票房排第一，《姜子牙》及《我和我的家鄉》排在其後。

【十一黃金周】內地今年電影票房突破100億 八佰奪冠

【十一黃金周】疫情影響經濟未全復甦  黃金周消費審慎樂觀

【國慶黃金周】多地景區火爆 上海迪士尼酒店住一晚8千元

【黃金周假期】內地航空需求料增10% 豔羡全球同業

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【十一黃金周】內地今年電影票房突破100億 八佰奪冠
今日
【十一黃金周】內地今年電影票房突破100億 八佰奪冠
【國慶黃金周】多地景區火爆 上海迪士尼酒店住一晚8千元
2020/10/02
【國慶黃金周】多地景區火爆 上海迪士尼酒店住一晚8千元
【十一黃金周】疫情影響經濟未全復甦 黃金周消費審慎樂觀
2020/09/29
【十一黃金周】疫情影響經濟未全復甦 黃金周消費審慎樂觀
【黃金周假期】內地航空需求料增10% 豔羡全球同業
2020/10/01
【黃金周假期】內地航空需求料增10% 豔羡全球同業
國慶 疫情 門票 電影 經濟 人民幣 中國 戰爭片 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【中美角力】蓬佩奧到訪 克羅地亞竟這樣說一帶一路

下一篇文章

【美國大選】拜登當選照圍中國「得歐洲者得天下」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【特朗普確診】或成美國大選10月驚奇 對中國好定壞
【特朗普確診】或成美國大選10月驚奇 對中國好定壞
【特朗普確診】中國國家主席習近平致電慰問
【特朗普確診】中國國家主席習近平致電慰問
【特朗普確診】總統未開聲 這名議員先炮轟中國
【特朗普確診】總統未開聲 這名議員先炮轟中國
蓬佩奧被落面？教廷說中梵協議跟美國沒丁點關係
蓬佩奧被落面？教廷說中梵協議跟美國沒丁點關係
台媒：解放軍軍艦現身台灣東部花蓮外海 離岸30浬
台媒：解放軍軍艦現身台灣東部花蓮外海 離岸30浬
英國跟美國 變相禁止中國留學生就讀「敏感」科目
英國跟美國 變相禁止中國留學生就讀「敏感」科目